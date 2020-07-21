Крупнейшая научная сенсация Германии случайно нашлась в подвале

30-килограммовый камень, обнаруженный в частном владении в Германии, оказался самым крупным каменным метеоритом из когда-либо упавших на территорию этой страны. В Немецком аэрокосмическом центре (DLR) находку назвали "научной сенсацией", пишет die Welt.

Дитер Хайнлайн, эксперт из DLR, предположил, что метеорит упал на землю от ста до нескольких тысяч лет назад. После детального изучения камня, сказал он, ученые более точно определят год падения космического гостя.

Камень весом 30,26 кг еще в 1989 году откопал Хансйорг Байер, житель региона Швабия (юго-запад Германии). Он рыл траншею во дворе своего дома, чтобы проложить трубу на глубине 50 сантиметров, и наткнулся на какой-то предмет.

"Тогда я заметил, что камень особенный", - говорит Байер. И камень долгое время лежал в саду в качестве декоративного предмета, а потом хозяин отправил его в подвал. Спустя 31 год после обнаружения камня мужчина обратился к специалистам: камень по-прежнему казался очень необычным.

После исследований в трех разных лабораториях эксперты подтвердили: это метеорит, причем самый большой каменный метеорит из когда-либо найденных в Германии.

По словам Хайнлайна, в Германии редко их находят - ученым известно только о 52.

Недавняя "научная сенсация" имеет массу 30,26 кг и называется "Блаубойрен" - по названию места, где была обнаружена. До сих пор метеоритом-рекордсменом в Германии был метеорит "Бентуллен" весом 17,25 кг, найденный недалеко от Ольденбурга.

"Блаубойрен" пока останется у того, кто его нашел. Владелец космического гостя наотрез отказывается его продавать: считает, что это было бы "морально предосудительно". Однако он хочет, чтобы самый большой каменный метеорит Германии постоянно экспонировался в музее.