Курение вейпов и кальянов ограничат

Документ был внесен группой сенаторов в Госдуму в 2017 году, а принят в первом чтении в декабре 2019 года.

Поправки затрагивают любую содержащую никотин продукцию - электронные сигареты, вейпы, никлэки, снюс и насвай. Ко второму чтению депутаты уточнили, что ограничения коснутся и кальянов. В местах, где нельзя курить сигареты, будет запрещено также употреблять подобную продукцию, гласит законопроект.

Кроме того, на нее предлагается распространить и ограничения по продаже и рекламе, действующие для табачных изделий.

Новые нормы также запрещают курение любой никотинсодержащей продукции в помещениях, которые составляют общее имущество собственников комнат в коммунальных квартирах. То есть, например, на кухнях "коммуналок".

Штрафы остаются теми же, что и действуют сейчас для обычного табака. Так, за вовлечение несовершеннолетних в курение они составляют от 1 до 2 тысяч рублей, за те же действия, совершенные родителями, от 2 до 3 тысяч рублей. В таком же диапазоне - и штраф за потребление никотинсодержащих веществ на детских площадках.