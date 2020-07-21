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21.07.2020 15:41
Рубрика: Власть

Курение вейпов и кальянов ограничат

Текст: Татьяна Замахина
На вейпы, кальяны и снюсы будет распространено антитабачное законодательство, в том числе административные штрафы. Речь идет и о запрете продажи такой продукции несовершеннолетним. Это предполагает законопроект, который прошел в Госдуме второе чтение.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Документ был внесен группой сенаторов в Госдуму в 2017 году, а принят в первом чтении в декабре 2019 года.

В Госдуме обсудили законопроект об обороте электронных сигарет

Поправки затрагивают любую содержащую никотин продукцию - электронные сигареты, вейпы, никлэки, снюс и насвай. Ко второму чтению депутаты уточнили, что ограничения коснутся и кальянов. В местах, где нельзя курить сигареты, будет запрещено также употреблять подобную продукцию, гласит законопроект.

Кроме того, на нее предлагается распространить и ограничения по продаже и рекламе, действующие для табачных изделий.

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Новые нормы также запрещают курение любой никотинсодержащей продукции в помещениях, которые составляют общее имущество собственников комнат в коммунальных квартирах. То есть, например, на кухнях "коммуналок".

Штрафы остаются теми же, что и действуют сейчас для обычного табака. Так, за вовлечение несовершеннолетних в курение они составляют от 1 до 2 тысяч рублей, за те же действия, совершенные родителями, от 2 до 3 тысяч рублей. В таком же диапазоне - и штраф за потребление никотинсодержащих веществ на детских площадках.

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