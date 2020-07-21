Лавров обсудил с послами Армении и Азербайджана ситуацию в Закавказье

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обсудил послами Армении и Азербайджана Варданом Тоганяном и Поладом Бюльбюль оглы ситуацию в Закавказье, обострение на границе между этими двумя странами и нагорнокарабахское урегулирование.

Как отметили на Смоленской площади, "в ходе встречи обсуждались вопросы обеспечения безопасности в Закавказье, задачи стабилизации ситуации на армяно-азербайджанской границе, перспективы активизации усилий по нагорнокарабахскому урегулированию под эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ".

Ситуация на границе Армении и Азербайджана обострилась 12 июля. В результате боевых действий, длившихся несколько дней, погибло около 15 человек.

В Москве выразили обеспокоенность происходящим. Сразу после обострения Лавров призвал стороны к "немедленному прекращению огня". Во время телефонных переговоров с коллегами из обеих стран он подчеркнул, что "Россия продолжит выполнять посредническую миссию как в своем национальном качестве, так и в рамках сопредседательства в Минской группе ОБСЕ".

Конфликт между двумя странами из-за Нагорного Карабаха начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного конфликта 1992-1994 годов Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с сопредседателями - Россией, США и Францией.