Лондон не нашел данных о "вмешательстве" РФ в референдум по Brexit

После долгой политической возни в Великобритании вокруг якобы имевшего место российского вмешательства в референдум о выходе Соединенного Королевства из состава ЕС в Лондоне, наконец, признали: свидетельств причастности Москвы к этому нет.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на газету The Daily Telegraph, британские депутаты не располагают доказательствами о вмешательстве РФ в референдум 2016 года.

Отметим, что сегодня, 21 июля, в Британии планируется обнародование доклада, подготовленного парламентским комитетом по деятельности служб разведки и безопасности. Ожидается, что в нем будет содержаться рекомендация британским властями ужесточить контроль над финансовыми средствами, поступающими из России, а также критика в отношении последних британских правительств за их мягкость в отношении Москвы.

Помимо этого, по данным The Daily Telegraph, в этом 50-страничном документе утверждается: Москва якобы попыталась оказать влияние на исход референдума 2014 года о независимости Шотландии. Такие действия России называются "первым постсоветским вмешательством в западные демократические выборы". Напомним, что тот плебисцит завершился победой сторонников сохранения членства Шотландии в Великобритании. Эту точку зрения поддержали 55% участников референдума.