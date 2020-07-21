Лукашенко посоветовал "предпочесть зарубежным поездкам пребывание в Беларуси"

Искреннюю благодарность выразил Александр Лукашенко белорусским медикам за их героический труд в период пандемии коронавирусной инфекции, выступая 21 июля на открытии Гомельской центральной городской поликлиники. Об этом информирует пресс-служба президента РБ.

Врачей и весь медперсонал необходимо "благодарить за то, что в тяжелейших условиях - без вакцин, без лекарств, неизвестная болезнь - они научились лечить людей. Это подвиг", - констатировал Лукашенко.

Отметив, что в настоящее время заболеваемость COVID-19 в республике снижается, глава государства не оставил без внимания и тот факт, что в мире не исключена вторая волна заболеваемости. В этой связи он посоветовал гражданам страны "предпочесть зарубежным поездкам пребывание в Беларуси".

Поздравляя жителей второго по численности населения города страны с открытием нового объекта здравоохранения, рассчитанного на 800 посещений в смену, президент напомнил, что строился он долго - около семи лет. Зато теперь здесь смогут получать медицинскую помощь 40 тысяч жителей областного центра. А трудиться в нем будут 450 человек, в том числе 110 врачей и более 160 сотрудников среднего медицинского персонала.

Кстати, в структуре поликлинического центра, сообщает БЕЛТА, четыре диагностических и восемь клинических отделений, включая отделение общеврачебной практики, где созданы условия для работы 27 команд врачей общей практики, дневной стационар на 40 коек, отделения медицинской реабилитации и физиотерапии.

Кроме того, на его базе создаются десять городских центров коллективного пользования, где установлены более 700 единиц современного медоборудования. Здесь будут проводить четыре вида онкоскрининга на установленных компьютерном томографе, маммографе и роботизированном лабораторном комплексе, поясняют новостные источники.