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21.07.2020 23:58
Рубрика: Спорт

Ветераны в ударе

Майк Тайсон и Рой Джонс хотят провести поединок
Текст: Анна Козина
Российская газета - Столичный выпуск № 159(8213)
Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Майк Тайсон и экс-чемпион мира в пяти весовых категориях Рой Джонс договариваются о встрече на ринге. Об этом сообщили сразу несколько источников. Бой скорее всего состоится в сентябре в США.
Фото: Антон Денисов/РИА Новости
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Напомним, что Рою Джонсу 50 лет. Он завершил карьеру в 2018 году, победив единогласным решением судей Скотта Сигмона. Всего на его счету 66 побед (47 нокаутом) и девять поражений.

Что касается 54-летнего Майка Тайсона, то свой последний бой среди профессионалов он провел 15 лет назад, проиграв ирландцу Кевину Макбрайду. Тайсон провел 58 поединков, одержал 50 побед (44 нокаутом), потерпел шесть поражений, еще два боя были признаны несостоявшимися. В конце апреля американец объявил о возвращении на ринг ради нескольких выставочных поединков, выручка от которых пойдет на благотворительность. Надо сказать, "Железный Майк" серьезно подошел к тренировкам. Он выложил несколько видеороликов, в которых продемонстрировал великолепную работу на лапах.

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