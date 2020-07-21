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21.07.2020 19:30
Рубрика: Экономика

Марат Хуснуллин: По льготной ипотеке выдано 80,5 тысячи кредитов

Текст: Любовь Проценко

Возможность корректировок национальных проектов обсуждалась сегодня на заседании рабочей группы Государственного совета по направлению "Строительство, жилищно-коммунальное хозяйство, городская среда". Разговор шел в режиме видео-конференции под председательством помощника президента, секретаря Государственного совета Игоря Левитина. Участие в нем приняли вице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин, министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев, Президент Татарстана, руководитель рабочей группы Госсовета Рустам Минниханов, генеральный директор АО "ДОМ.РФ" Виталий Мутко, заместители глав субъектов РФ, а также представители заинтересованных федеральных и региональных органов исполнительной власти.

Фото: Архив РИА Новости
"РГ" публикует указ о национальных целях развития России до 2030 года

Игорь Левитин проинформировал участников рабочей группы о вышедшем сегодня Указе "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года". В нем Правительству России при участии Госсовета РФ поручено до 30 октября 2020 года скорректировать национальные проекты, направленные на достижение национальных целей и целевых показателей, установленных Указом.

"Наша задача - определить, какие корректировки национальных проектов помогут регионам решить жилищную проблему с учетом имеющихся региональных диспропорций в уровне обеспечения жильем, в структуре жилого фонда, а также накопленного объема незавершенного строительства", - отметил Игорь Левитин.

Марат Хуснуллин рассказал о в результатах программы субсидирования ипотеки до 6,5%:

Фото: iStock
Банки снижают размер первоначального взноса по ипотеке с господдержкой

- Программа дает очень хорошие результаты. По состоянию на 16 июля выдано 80,5 тысячи кредитов на 205,2 млрд. рублей. Задал Хуснуллин и тон обсуждению, акцентировав внимание на важности комплексного развития территорий: "Необходимо формировать градостроительный потенциал по предполагаемым к реализации проектам уже сегодня. При этом акцент необходимо сделать на проекты комплексного развития территорий".

Руководитель рабочей группы Госсовета Рустам Минниханов рассказал о возросшей активности на рынке малоэтажного строительства в сельской местности. Особенно среди семей с детьми, которым государство оказывает значительную финансовую поддержку. Есть все основания полагать, что принятые меры государственной поддержки позволят повысить доступность жилья для граждан и увеличить количество семей, улучшивших жилищные условия. Он отметил, что с 2021 года финансирование на новые проекты будет направлено на инженерные сети.

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