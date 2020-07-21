Рекорды за границей: Мария Лемешева рассказала о феномене популярности российской кинопродукции за рубежом

Мария Лемешева, эксперт в области кино и ТВ, главный редактор и редакционный директор журнала "КиноРепортер" о российских фильмах и сериалах, которым удалось покорить зарубежного зрителя: в чем заключается феномен триумфаторов с грифом Made in Russia в кинопрокате, на ТВ и цифровых платформах.

Как вы считаете, какие темы лучше выбирать, чтобы гарантировать фильму успешный прокат вне России?

Уверена, что дело не в сюжете фильма, а в ответе на вопрос о том, для кого вы снимаете кино. Приведу в качестве примера фильмы, прорубившие российскому кино окно в мир. Это в первую очередь "Утомленные солнцем" и "Сибирский цирюльник". "Утомленные солнцем" собрали 4 млн долларов, что для фестивального кино очень хороший результат, а "Сибирскому цирюльнику" удалось собрать 8,6 млн долларов - весьма неплохой показатель для отечественного пионера-блокбастера. Последующие покорители международного кинорынка тоже делали ставку не на сюжет или тему фильма, а на потенциального зрителя, широкую целевую аудиторию. Они сами ставили для себя высокую планку качества и художественных достоинств фильмов. Вторая волна интереса к российскому кино в мире связана с картинами Андрея Звягинцева и Александра Сокурова. После международного успеха "Возвращения" и "Фауста" мы поняли, что российское кино кому-то нужно за пределами русскоязычного мира. Михалков, Звягинцев и Сокуров в той или иной степени склонны к социальному кино, хотя и принадлежат к разным эстетическим контекстам. После них режиссер Тимур Бекмамбетов доказал, что в России способны снимать фантастические блокбастеры, востребованные за рубежом. Суммарно зарубежные сборы "Ночного дозора" и "Дневного дозора" составили 24,8 млн долларов.

Самым кассовым российским фильмом в зарубежном прокате стал исторический боевик 2007 года "Монгол". В мировом прокате он собрал 26,5 млн долларов, из которых 5,7 млн приходятся на США. Как вы считаете, в чем секрет успеха картины Сергея Бодрова-старшего?

Здесь сошлись воедино несколько решающих факторов. Первый - абсолютно голливудский формат, в котором снят "Монгол". Вы знаете, если бы я не знала, что в режиссерском кресле Сергей Владимирович, то решила бы, что картину снял кто-то из голливудских мэтров. Второй фактор - грамотное маркетинговое продвижение и позиционирование в каждой из стран. Третий - превосходный сценарий. И четвертый - богатый международный опыт режиссера. Кстати, любой специалист из большого кино скажет вам, что съемка исторического фильма подразумевает большой риск. Сначала сложно найти инвесторов, потом могут возникнуть проблемы с прокатчиками и дистрибьюторами, и как результат картина может провалиться в прокате. Однако с "Монголом" все получилось с точностью до наоборот. И это лишний раз подтверждает мою мысль о том, что для успеха в мировом прокате важен не конкретный сюжет, а совпадение многих факторов, из которых формируется качество фильма.

Один из самых кассовых российских фильмов - "Движение вверх" - в мировом прокате собрал меньше, чем "Монгол", - всего 15 млн долларов. Неужели байопик о Чингисхане иностранному зрителю интереснее красивой спортивной драмы?

А вы знали, что американцы до сих пор считают, что они тот матч не проиграли? Они отказались от серебряных олимпийских медалей и не считают советскую сборную чемпионом. Для них результат Игр в Мюнхене как будто стерт из истории. Поэтому было заранее понятно, что в США "Движение вверх", мягко говоря, не ждут. Но это особенность американцев, а не авторов. Зато 13,2 млн долларов в международный бокс-офис картине принес Китай. Жителям КНР на волне популярности самого высокорослого баскетболиста в истории Яо Мина очень полюбился фильм про победу над американцами, снабженный красивым изображением социалистической символики. Создатели картины, безусловно, учли, что в Китае уже около 10 лет наблюдается всплеск интереса к баскетболу, а посмотреть, как советские баскетболисты в стиле спортивного боевика побеждают американцев, для зрителей из КНР одно удовольствие.

Успехи российской мультипликации уже давно никого не удивляют. И вас тоже?

Вы про зарубежные кассовые сборы "Снежной Королевы - 3", которые составляют 19 млн долларов? Меня скорее удивило, почему мультик в России и СНГ собрал немногим больше 5 млн долларов, а в Китае - 11,5 млн. Конечно, необходимо учитывать тот факт, что это продукт совместного российско-китайского производства, но разница в кассе все равно колоссальна. Первые две части франшизы хорошо прошли в нашем внутреннем прокате, но именно третий релиз серьезно выстрелил за пределами постсоветского пространства. При этом четвертая часть проекта в Китае собрала 3,2 млн долларов, а в России и СНГ - 2,9 млн.

Если помните, в истории отечественной анимации уже был успешный опыт экранизации бессмертной сказки Андерсена. Советский шедевр 1957 года получил самые престижные международные премии, в том числе на Каннском и Венецианском фестивалях, и подтолкнул тогда еще несовершеннолетнего Хаяо Миядзаки выбрать профессию мультипликатора. В XXI веке эта сказка вновь принесла дивиденды нашему анимационному кино, однако сюжет был очень сильно переработан и дополнен. По сути, франшиза взяла от Андерсена только название и нескольких персонажей, все остальные герои и сюжетные линии стали оригинальным творением современных авторов. Кроме того, за рубежом никогда не было удачной экранизации знаменитой сказки - вполне возможно, по причине успеха советского мультфильма.

Почему самой кассовой адаптацией отечественной литературы до сих пор остается "Ночной дозор", снятый по роману Сергея Лукьяненко?

Скажу прямо: костюмированная многомиллионная экранизация романов русской классики не является гарантией коммерческого успеха ни в России, ни за ее пределами. А малоизвестный в мировом масштабе российский фэнтези-роман - чем не материал для эксперимента? Тем более если он попадает в руки Тимура Бекмамбетова с его голливудским опытом. Как результат - 18 млн долларов в мировом прокате. "Дневной дозор" собрал гораздо меньше - 6,8 млн, однако это произошло как раз по причине того, что удачно проведенный эксперимент второй раз может не выстрелить. Кроме того, вспомните, как фанаты писателя ругали обе экранизации за фривольное обращение с текстом книг и отступление от литературной идеи. Однако Бекмамбетов знал, как переработать книжный материал, чтобы в кинопрокате он покорил людей из разных стран.

Давайте пофантазируем: какой фильм мог бы иметь успех за рубежом, если бы активно продвигался на международном кинорынке?

Как ни странно, но это "Груз 200" Алексея Балабанова. Этот фильм однозначно недооценен. В России он имеет скандальную репутацию. Многие наши соотечественники считают, что в фильме зло побеждает добро, и поэтому его невозможно смотреть. Как бы то ни было, за пределами нашей страны картину мало кто знает. В 2007 году "Груз 200" мог попасть на 60-й Каннский кинофестиваль, где победу одержала драма "4 месяца, 3 недели и 2 дня", которую многие отечественные критики называли румынским "Грузом 200" из-за схожести в изображении мрачных реалий соцстран 80-х годов. Арт-хаусный фильм о подпольном аборте собрал в мировом прокате почти 9 млн долларов. "Груз 200" с его правдивым изображением хтонической действительности того времени тоже мог бы собрать солидную кассу.

В прошлом году сериал "Содержанки" Константина Богомолова купил американский онлайн-сервис Amazon Prime, а ранее сериалы "Метод" и "Мажор" были куплены онлайн-кинотеатром Netflix. Чем объяснить этот интерес? Неужели зарубежному зрителю снова хочется узнавать о современной российской действительности?

Сериалы продюсера Александра Цекало стали первопроходцами на крупных международных онлайн-площадках. Это произошло всего три года назад, поэтому еще рано говорить о феномене, но можно говорить о тренде. Важно отметить, что помимо упомянутых вами "Метода" и "Мажора", которые были сделаны в пока еще недосягаемом для российского телевидения качестве, Netflix купил права еще на четыре сериала, сделанные при участии Цекало, - "Фарца", "Спарта", "Саранча" и "Территория". А совсем недавно Amazon Prime выкупил права на российского сериал "Мылодрама" с комиком Сергеем Буруновым.

Знаете, в российской культуре иногда появляются творцы и произведения, которые опережают время. Это происходило в изобразительном искусстве, музыке, литературе, кино в 90-е и нулевые. Но сейчас есть возможность выйти на мировые рынки с помощью онлайн-ресурсов. Опередившие развитие российского телевидения сериалы вырвались в среду, которую они заслуживают. Выбор продюсеров иностранных цифровых платформ остановился на самобытных, оригинальных и качественно выполненных сериалах, в которых, опять же, определяющим фактором стал не сюжет как таковой, а произведение в целом.