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21.07.2020 18:31
Рубрика: Власть

Кадры на старте

Дмитрий Медведев обсудил программу "Единой России" с начинающими политиками
Текст: Владимир Кузьмин
Российская газета - Федеральный выпуск № 159(8213)
Проект "ПолитСтартап" показал хороший кадровый потенциал для партии "Единая Россия", считает ее председатель Дмитрий Медведев. Он сам выступил в роли одного из наставников для начинающих политиков и пожелал кандидатам на осенних выборах не быть равнодушными к проблемам людей.

За два года через "ПолитСтартап" прошло 13,5 тысячи человек, депутатами региональных и городских заксобраний стали 200 его участников, более двух тысяч - муниципальными депутатами. "Реализация проекта позволила и дальше проводить линию на обновление партии, повысить ее открытость", - заявил Медведев во вторник, общаясь с участниками "ПолитСтартапа". Все они успешно прошли внутренний отбор и осенью будут участвовать в выборах разного уровня, на которые идут со своими предложениями.

"Единая Россия" поможет медикам пойти в политику

Так, кандидат в депутаты Воронежской облдумы Ольга Ортина поинтересовалась о возможности включения в программу "Единой России" механизмов для сдерживания роста тарифов ЖКХ, чтобы они, например, были ниже уровня инфляции. Дмитрий Медведев объяснил, почему тема сложная. ЖКХ должно развиваться, а на это нужны средства. "Проблема заключается в том, что деньги собирают зачастую в больших объемах, чем рост инфляции, а изменений никаких не видно", - подчеркнул председатель ЕР. "Мы можем в нашей партийной программе предусмотреть различные способы влияния на политику в сфере тарифообразования в ЖКХ", - согласился он в целом.

Врач-нейрохирург из Оренбурга Алексей Поснов, выдвигающийся в горсовет, от имени всех коллег попросил найти в программе партии место мерам поддержки для медиков, в том числе для решения жилищных вопросов. Сделать это необходимо обязательно, признал Медведев, и посмотреть, какие жилищные институты нужно использовать, кому конкретно давать жилье и при каких условиях.

Нужны меры поддержки для медиков, в том числе по жилью

Предприниматели тоже не отказались бы увидеть в программе блок по их поддержке и экономики в целом, обратилась из Ульяновска Виктория Маркелова, которой предстоит представлять ЕР на выборах в гордуму. Экономическая часть в новой программе будет обязательно, подтвердил председатель партии, и не в виде просто благих пожеланий, а как набор предложений. Какие-то инициативы ЕР, заметил Медведев, вошли в правительственный план восстановления экономики. По его словам, если жизнь потребует, эти антикризисные меры будут корректироваться.

Власть Работа власти Внутренняя политика Партии "Единая Россия"

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