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21.07.2020 17:10
Рубрика: Общество

Полюс холода перегрелся

Международная группа ученых срочно занялась изучением арктической аномалии
Текст: Юрий Медведев
Полюс холода в Верхоянске прогрелся до плюс 38 градусов! Это стало шоком даже для сторонников теории глобального потепления. Ведь именно здесь, в одном из самых холодных мест на земле, была когда-то зафиксирована самая низкая температура - почти минус 68 градусов Цельсия. И вот новый природный рекорд за северным полярным кругом, который официально подтвержден Всемирной метеорологической организацией.
Климатические аномалии в густона- селенных районах и на безлюдье Арктики имеют общую природу. Фото: EPA Климатические аномалии в густона- селенных районах и на безлюдье Арктики имеют общую природу. Фото: EPA
Климатические аномалии в густона- селенных районах и на безлюдье Арктики имеют общую природу. Фото: EPA

Но это была не локальная аномалия. На огромной территории Восточной Сибири жара длилась более месяца, что совершенно необычно для этих мест. Что же произошло? Ответ искала группа ученых из России, Великобритании, Нидерландов, Германии, Франции и Швейцарии.

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- Начиная с января по апрель, над Северным полюсом располагалась зона аномально низкого давления, - рассказала "РГ" один из участников международной группы экспертов, доктор физико-математических наук Ольга Золина. - Это повлекло за собой цепь других аномальных событий. Зимние температуры в Арктике и Северо-Восточной Сибири оказались существенно выше, чем обычно. Как следствие, ослабилась зона высокого давления, которая здесь традиционно формируется. А с начала июня начался обратный процесс: на смену низкому давлению в эти районы стало приходить высокое.

Но является ли виновником этих аномалий вызванное человеком глобальное потепление? Или, как утверждают его противники, все это ход естественных природных событий. Подобные явления якобы уже не раз происходили на планете.

- Наша группа применила различные математические модели для анализа климатической ситуации в Восточной Сибири, включая Верхоянск, - говорит Золина. - На этих моделях сравнили климат, который наблюдается сегодня, с тем, который был бы здесь без влияния человека. То есть отделили антропогенное воздействие от естественной природной изменчивости. Оценки показали, что глобальное потепление повысило вероятность возникновения длительных и аномально теплых периодов в первом полугодии 2020 года примерно в 600 раз.

Вообще, по словам Золиной, периоды жары обычно происходят в этом регионе крайне редко - раз в 130 лет. И не будь антропогенного воздействия, аномалия могла бы возникнуть, но не была бы рекордной. Влияние антропогенного фактора стало решающим.

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Ученые обращают внимание, что Арктика, которую называют "кухней погоды", - регион для планеты особый. Здесь зарождаются многие циклоны, штормы и ураганы. Сейчас Арктика прогревается примерно в два раза быстрее, чем вся остальная планета, и является рекордсменом глобального потепления. Это вызывает самые разные природные катаклизмы, например, в средних широтах Европы. Дело в том, что здесь климат существенно зависит от переноса воздушных масс из Атлантики, с запада на восток. Из-за потепления в Арктике градиент температур между полюсом и тропиками уменьшается, а потому ослабляется перенос воздуха с Атлантики и усиливаются потоки с юга и севера. Что и делает климат капризным.

Что касается Верхоянска, то, судя по всему, температурный рекорд здесь далеко не последний. По оценкам ученых, если климат будет меняться так же стремительно, как это происходит сегодня, в Сибири в 2050 году средняя температура может на 5-7 градусов быть выше, чем в 1900 году. Особую опасность несет таяние вечной мерзлоты, а здемь темпы нарастают.

Арктика, которую называют "кухней погоды", - регион для планеты особый. Здесь зарождаются многие циклоны, штормы и ураганы 

По существующим оценкам, в канадской и российской тайге "законсервировано" до полутора триллионов тонн углекислого газа, это в 40 раз больше его общемировых выбросов за год. Высвобождение этих запасов может ускорить наступление глобального потепления. Один из авторов исследования, профессор Соня Сеневиратне, считает, что у нас осталось мало времени, чтобы удержать климат в рамках Парижского соглашения. Для этого необходимо сократить выбросы CO2 как минимум вдвое до 2030 года.

Однако в последнее время появляется все больше сценариев, которые скептически оценивают возможности современного общества сократить выбросы парниковых газов и выполнить условия Парижского соглашения. Зато рисуется много апокалиптических картин ближайшего будущего. И феномен в Верхоянске только добавляет в них мрачные краски.

Общество Наука Научный подход с Юрием Медведевым

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