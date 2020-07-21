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Microsoft готовит новую Windows 10. Она будет очень странной

Текст:   Антон Благовещенский
21.07.2020,  
12:12
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

Новая версия платформы Windows, которая должна получит название 10X, может лишиться поддержки стандартных Win32-приложений, к котором привыкло большинство пользователей.

Вместо этого, как пишет Windows Central, операционка будет напоминать Chrome OS от Google - она использовалась на недорогих маломощных ноутбуках, а приложения работали через веб.

В новой Windows 10 пропал интернет

Предполагается, в Microsoft решили реализовать потоковую передачу Win32-приложений из облака с использованием технологии VAIL. Однако на недорогих моделях эта технология, возможно, поддерживаться не будет, поскольку ее использование замедляет работу системы, сообщают источники издания.

Также Microsoft будет продвигать веб-версии Office, Skype и других продуктов для Windows 10X. Анонс платформы намечен на 2021 год.

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