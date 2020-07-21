Минфин предложил заморозить индексацию зарплат чиновникам

Сообщается, что такая мера указана в списке других инициатив для коррекции базовых бюджетных ассигнований. "Отказ в 2021 году от индексации оплаты труда (за исключением денежного довольствия военнослужащих) и оптимизация графика проведения реформы денежного содержания федеральных государственных служащих в 2021 и 2022 годах", - цитирует издание документ Минфина.

Из данных Росстата следует, что в 2018 году средний уровень зарплаты государственных служащих в федеральных органах власти составлял 126,6 тысячи рублей. Индексация зарплат чиновников уже приостанавливалась в 2014-2017 годах. После уровень индексации совпадал с уровнем инфляции за предыдущий год.

Также осенью 2019 года первый замминистра финансов Татьяна Нестеренко заявляла о намеченной на 2020 год реформе госуправления, по итогам которой пройдет сокращение числа госслужащих. В частности, планировалось, что сотрудников территориальных органов власти сократят на 5%, а через год еще на 10%. При этом Нестеренко указывала, что высвобождающиеся в результате деньги будут направлены на повышение оплаты труда гражданских госслужащих.