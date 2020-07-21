Минстрой поддержал отмену исковой давности по делам о подвалах и чердаках

Об этом шла речь на "круглом столе", организованном Общественной палатой и НП "ЖКХ Контроль". Замглавы минстроя Максим Егоров предложил обсудить возврат общего имущества осенью на собрании руководителей госжилинспекций всех регионов. Снять ряд вопросов могут новые правила управления домами, которые разрабатывает минстрой.

Значительная часть подвалов, чердаков, колясочных, противопожарных проходов, лифтерных и даже мусоросборочных камер включена в реестры муниципальной собственности, отмечает "ЖКХ-Контроль". Однако они должны быть общедолевой собственностью жителей. Изучив тысячи примеров, эксперты не выявили ни одного случая, когда бы жители принимали решения о передаче общего имущества в собственность другим лицам. Такое происходило, как правило, без правовых оснований, чаще всего по инициативе муниципальных и региональных властей. В административных центрах от изъятия общего имущества пострадали 10-20% домов, в Севастополе, Санкт-Петербурге и Москве - от 30 до 60%.

"В колясочной делают магазин, в подвале помещают ресторан. И люди не могут получить доступ к инженерным коммуникациям. Мы знаем огромное количество примеров перестройки подвальных помещений, когда сносятся несущие стены, углубление происходит, и создается аварийная ситуация", - сказал председатель Общественного совета при минстрое Сергей Степашин. Между тем такие помещения могут приносить доход собственникам, подчеркнул он: поступления от размещения рекламы, оборудования провайдеров, сдачи в аренду можно использовать и на текущий, и на капитальный ремонт дома.

Из-за осложненного доступа к коммуникациям в подвалах нередко случаются трагедии с гибелью людей. Отсутствие общедолевой собственности на такие помещения порождает проблемы с принятием решений на общих собраниях (доли голосов жителей оказывается слишком мало), к сложностям при благоустройстве, ремонте зданий, повышении их энергоэффективности, говорят в "ЖКХ-Контроль". При этом муниципалитеты еще и тратятся на эти помещения - должны вносить плату за их содержание, капремонт, отопление.

В последние годы, отмечает "ЖКХ-Контроль", идет возврат таких помещений жителям - с 2015 года удалось восстановить права граждан на более чем 7 тысяч помещений. Лидерами в этом стали Санкт-Петербург, Костомукша в Карелии и Кострома. Активно началась работа в Крыму.

Однако это нередко выливается в длительные судебные процессы, и суд не всегда встает на сторону жителей. Иногда жильцам возвращают в собственность лишь те несколько квадратных метров подвала, на которых непосредственно находится тепловой пункт. Нередко бывает, что суды отказывают в возврате помещений из-за истечения сроков исковой давности, отметил зампред Комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Павел Качкаев. Год назад был внесен законопроект о том, что на требования, которые вытекают из отношений по владению и пользованию общим имуществом, исковая давность не распространяется. "С декабря в правительстве лежит положительный отзыв минстроя по данному законопроекту, - сказал он. - Думаю, в осеннюю сессию мы этот вопрос все-таки вытащим на поверхность".

Пока нередки ситуации, когда одни помещения по решению суда передаются собственникам, а другие буквально на соседней улице в это время продаются с торгов муниципалитетом, отметил председатель комиссии ОП по территориальному развитию и местному самоуправлению Андрей Максимов. Такие двойные стандарты необходимо ликвидировать, совершенствуя законодательство и правоприменительную практику, считает он.