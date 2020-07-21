Минстрой поддержал отмену исковой давности по делам о подвалах и чердаках

Новости

Террорист в Луцке не соглашается отпустить заложников 19:39
Экс-охраннику концлагеря Штуттгоф вынесут приговор 19:35
Марат Хуснуллин: По льготной ипотеке выдано 80,5 тысячи кредитов 19:30
Афганская девочка расстреляла боевиков за убийство ее родителей 19:15
Под Анапой перевернулся УАЗ с туристами 19:13
За что в Латвии будут лишать вида на жительство 19:02
Исполняющим обязанности мэра Анапы назначен Вячеслав Вовк 19:00
Российские моряки получили в Греции 253 года тюрьмы 18:45
У семи хоккеистов ЦСКА выявлен коронавирус 18:44
Жительницу Вологодской области отдали под суд за кражу халата с пугала 18:28
Архитектор: Москва нуждается в реализации проекта Юго-Восточной хорды 18:26
Осужденным беременным женщинам смягчат наказание 18:00
Могут загореться. Audi отзывает в России 1346 автомобилей 17:57
Премьер Беларуси нацеливает на переход к вопросам стратегического развития 17:54
В Псковской области задержали разбойников из Петербурга 17:46
23 тысячи пассажиров перевезли автобусы "КМ" на юго-западе столицы 17:45
Родителям дадут право узнавать о здоровье детей 17:44
Франция осенью ожидает вторую волну коронавируса 17:36
Новгородца осудили за вымогательство 30 миллионов рублей 17:32
Абхазия продлила ограничения на въезд до 28 июля 17:23
10 самых дешевеющих за три года машин 17:23
На Урале пострадавшим от паводка пообещали материальную помощь 17:22
Лавров обсудил с послами Армении и Азербайджана ситуацию в Закавказье 17:20
Госдума приняла в первом чтении законопроект о налоговом маневре в IT-отрасли 17:12
На месте захвата заложников в Луцке прогремели взрывы 16:58
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
ВС расширил возможности граждан в защите прав при спорах с чиновниками
ВС расширил возможности граждан в защите прав при спорах с чиновниками
Задайте вопрос об увеличении тарифов на ЖКУ, начислениях и пересчетах
Задайте вопрос об увеличении тарифов на ЖКУ, начислениях и пересчетах
21.07.2020 18:46
Рубрика: Экономика

Освободите помещение

Минстрой поддержал отмену исковой давности по делам о подвалах и чердаках
Текст: Марина Трубилина
Российская газета - Федеральный выпуск № 159(8213)
Вернуть подвалы, колясочные и другие общие помещения в собственность жителей многоквартирных домов будет проще. В Госдуме рассматривается законопроект об отмене исковой давности по таким делам, а минстрой собирается привлечь к этому процессу Госжилинспекцию.
Чердаки и подвалы могут приносить жителям доход. Фото: Photoxpress.ru Чердаки и подвалы могут приносить жителям доход. Фото: Photoxpress.ru
Чердаки и подвалы могут приносить жителям доход. Фото: Photoxpress.ru

Об этом шла речь на "круглом столе", организованном Общественной палатой и НП "ЖКХ Контроль". Замглавы минстроя Максим Егоров предложил обсудить возврат общего имущества осенью на собрании руководителей госжилинспекций всех регионов. Снять ряд вопросов могут новые правила управления домами, которые разрабатывает минстрой.

Фото: iStock
Cколько можно сэкономить на оплате ЖКХ при отключении горячей воды

Значительная часть подвалов, чердаков, колясочных, противопожарных проходов, лифтерных и даже мусоросборочных камер включена в реестры муниципальной собственности, отмечает "ЖКХ-Контроль". Однако они должны быть общедолевой собственностью жителей. Изучив тысячи примеров, эксперты не выявили ни одного случая, когда бы жители принимали решения о передаче общего имущества в собственность другим лицам. Такое происходило, как правило, без правовых оснований, чаще всего по инициативе муниципальных и региональных властей. В административных центрах от изъятия общего имущества пострадали 10-20% домов, в Севастополе, Санкт-Петербурге и Москве - от 30 до 60%.

"В колясочной делают магазин, в подвале помещают ресторан. И люди не могут получить доступ к инженерным коммуникациям. Мы знаем огромное количество примеров перестройки подвальных помещений, когда сносятся несущие стены, углубление происходит, и создается аварийная ситуация", - сказал председатель Общественного совета при минстрое Сергей Степашин. Между тем такие помещения могут приносить доход собственникам, подчеркнул он: поступления от размещения рекламы, оборудования провайдеров, сдачи в аренду можно использовать и на текущий, и на капитальный ремонт дома.

Из-за осложненного доступа к коммуникациям в подвалах нередко случаются трагедии с гибелью людей. Отсутствие общедолевой собственности на такие помещения порождает проблемы с принятием решений на общих собраниях (доли голосов жителей оказывается слишком мало), к сложностям при благоустройстве, ремонте зданий, повышении их энергоэффективности, говорят в "ЖКХ-Контроль". При этом муниципалитеты еще и тратятся на эти помещения - должны вносить плату за их содержание, капремонт, отопление.

В последние годы, отмечает "ЖКХ-Контроль", идет возврат таких помещений жителям - с 2015 года удалось восстановить права граждан на более чем 7 тысяч помещений. Лидерами в этом стали Санкт-Петербург, Костомукша в Карелии и Кострома. Активно началась работа в Крыму.

Фото: iStock
В Минстрое обещали оставить бездомным животным доступ в подвалы

Однако это нередко выливается в длительные судебные процессы, и суд не всегда встает на сторону жителей. Иногда жильцам возвращают в собственность лишь те несколько квадратных метров подвала, на которых непосредственно находится тепловой пункт. Нередко бывает, что суды отказывают в возврате помещений из-за истечения сроков исковой давности, отметил зампред Комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Павел Качкаев. Год назад был внесен законопроект о том, что на требования, которые вытекают из отношений по владению и пользованию общим имуществом, исковая давность не распространяется. "С декабря в правительстве лежит положительный отзыв минстроя по данному законопроекту, - сказал он. - Думаю, в осеннюю сессию мы этот вопрос все-таки вытащим на поверхность".

Пока нередки ситуации, когда одни помещения по решению суда передаются собственникам, а другие буквально на соседней улице в это время продаются с торгов муниципалитетом, отметил председатель комиссии ОП по территориальному развитию и местному самоуправлению Андрей Максимов. Такие двойные стандарты необходимо ликвидировать, совершенствуя законодательство и правоприменительную практику, считает он.

Экономика Недвижимость Жилая недвижимость Экономика ЖКХ Законодательная власть Госдума Правительство Минстрой Законопроекты и комментарии

Главное сегодня

Террорист в Луцке не соглашается отпустить заложников
Госдума ввела электронные визы для въезда в РФ
Путин: Продолжительность жизни в РФ к 2030 году должна вырасти до 78 лет
Получать соцуслуги бесплатно можно будет в частных организациях
Составлен рейтинг регионов России по качеству жизни
Работодателям запретят отслеживать место работы удаленных сотрудников
Названы регионы с самими дешевыми новостройками