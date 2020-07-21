Минтранс предложил новый порядок назначения проверок судов

Новости

ЦИК: Избирательная система готова к многодневному голосованию 16:38
Skoda представила новую модель, названную в честь велосипеда 16:30
Фальшивый покупатель квартиры в Коми выманил у хозяйки 56 тысяч рублей 16:28
Дзюба ответил болельщику на обвинение в подкупе судей "Зенитом" 16:18
За полгода выдано более 590 тысяч сертификатов на материнский капитал 16:12
Гигантский доисторический храмовый комплекс обнаружен в Ирландии 16:11
Эксперты: Коронавирус не показывает склонности быстро мутировать 16:10
Рисунок олимпийских колец Пьера де Кубертена будет продан с аукциона 16:07
Выдающимся уральцам вручили госнаграды 16:01
Собянин: Северо-Восточная хорда от Дмитровки до Ярославки будет построена в 2022 году 15:52
В Крыму в ДТП погибли два человека 15:49
В некоторых районах Крыма выпала месячная норма осадков 15:47
Netflix опубликовал список самых популярных сериалов сервиса 15:43
На Ямале нашли отлично сохранившиеся останки мамонта 15:42
Опрос: Треть испанцев не может себе позволить нормальный отдых 15:39
В Италии предложили новую разгадку тайны смерти Рафаэля 15:35
СМИ: Певец Юрий Антонов перенес экстренную операцию 15:35
Дегтярев решил пока не менять правительство Хабаровского края 15:28
Ирвин Уэлш и автор "Американского психопата" вместе сделают сериал 15:25
Июль в Москве перевыполнил норму по осадкам 15:22
В Томске разработали гимнастику для переболевших коронавирусом 15:13
Детям с Крайнего Севера разрешили поехать на юг 15:12
Лукашенко посоветовал "предпочесть зарубежным поездкам пребывание в Беларуси" 15:10
Петербуржцам запретили самостоятельно стеклить балконы 15:09
Депутат МГД рассказал о необходимости дополнительной поддержки столичных театров и музеев 15:06
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
ВС расширил возможности граждан в защите прав при спорах с чиновниками
ВС расширил возможности граждан в защите прав при спорах с чиновниками
Задайте вопрос об увеличении тарифов на ЖКУ, начислениях и пересчетах
Задайте вопрос об увеличении тарифов на ЖКУ, начислениях и пересчетах
21.07.2020 15:28
Рубрика: Экономика

Минтранс предложил новый порядок назначения проверок судов

Текст: Евгений Гайва
Назначать проверки безопасности судов будут в зависимости от их возраста и произошедших аварий. Порядок назначения проверок на основе риск-ориентированного подхода разработал Минтранс. Сейчас документ проходит общественное обсуждение.
Фото: Егор Алеев/ТАСС Фото: Егор Алеев/ТАСС
Фото: Егор Алеев/ТАСС

Такой подход заключается в концентрации основных усилий контрольно-надзорного органа на проверке тех субъектов, которые являются потенциально наиболее опасными, пояснили "РГ" в Ространснадзоре. Критерии - вероятность наступления аварийного случая и тяжесть последствий для жизни и здоровья граждан и окружающей среды. То есть эта модель направлена на выявление потенциальной опасности до того, как случится авария. "Применение риск-ориентированного подхода способно радикальным образом повлиять на подход к контролю за соблюдением законодательства предпринимателями-судовладельцами", - отметили в ведомстве.

Фото: Максим Богодвид/ РИА Новости
Минтранс: Первые беспилотные такси могут поехать в Москве в 2024 году

Периодичность проверок судна или плавучего объекта предложено назначать на основании оценок рисков нарушения обязательных требований на судне. То есть выше риски - чаще проверки. Риски, в свою очередь, будут определять по начисляемым баллам. Тут, прежде всего, играет роль возраст судна. Например, если ему от 6 до 15 лет, начислят 10 баллов, а если от 16 до 25 лет − 15 баллов и так далее.

Также будут учитывать количество задержаний судна за предыдущий год и количество нарушений обязательных требований, выявленных во время проверок в течение предыдущего года.

Баллы суммируются. Но сумма не являются оценкой технического состояния судна. Все суда разобьют на группы по уровню риска. К судам высокого риска отнесут те, сумма баллов оценок рисков которого более 50, а к малому - меньше или равна 20. Оценки рисков по каждому судну будут автоматически пересматривать по результатам проверки.

В результате, суда с высокой степенью риска будут проверять по истечении двух месяцев со дня окончания проведения последней проверки, средней степени - по истечении четырех месяцев, а малой степени риска - по истечении года со дня окончания проведения последней проверки.

При прочих равных условиях первым проверят то судно, у которого сумма баллов оценок рисков больше. Предусмотрены и внеплановые проверки, например, после транспортного происшествия с судном.

Как отметили в Ространснадзоре, в среднем в год происходит около 60 аварий на море и 4 аварии на внутренних водных путях. С 2008 года по 2019 год на море произошло 718 аварий, погиб 301 человек, 26 человек получили тяжкие телесные повреждения, затонуло 37 судов. Из общего числа 337 аварий носили навигационный характер - посадки на мель, столкновения, касания грунта или притопленного предмета.

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости
СМИ: Минтранс Турции сообщил о возобновлении авиасообщения с Россией

Основными причинами навигационных аварий в ведомстве назвали недостатки в организации ходовой навигационной вахты и штурманской службы на судах, не учет гидрометеорологических особенностей района плавания и даже судоводительские ошибки. Прежде всего, аварии связаны с человеческим фактором, признают в Ространснадзоре. Практически все аварийные случаи явились следствием невыполнения экипажами или судовладельцем нормативных документов, регламентирующих безопасность плавания.

Проверки нужны, признает директор Национального объединения лоцманских организаций (НОЛО) Виктор Рябоконь. В ходе проверки должно выявляться объективное техническое состояние судна - исправность рулевой группы, средств слежения, определения места, средств связи и других частей судна. Также важно оценить и профессиональную подготовку экипажа. "Сложность в том, чтобы найти рациональное зерно между избыточностью и достаточностью проверок", - говорит Рябоконь. Риск - ориентированный поход как раз вполне оправдан. "Если у судна несколько аварий при одном и том же экипаже, это говорит об уровне подготовки этих людей", - приводит он пример.

Экономика Транспорт Водный транспорт Правительство Минтранс

Главное сегодня

Путин: Продолжительность жизни в РФ к 2030 году должна вырасти до 78 лет
Госдума разрешила увеличить бюджетные расходы
Стало известно настоящее имя захватчика автобуса в Луцке
Составлен рейтинг регионов России по качеству жизни
Международные полеты возобновятся из шести городов России
Работодателям запретят отслеживать место работы удаленных сотрудников
Названы регионы с самими дешевыми новостройками