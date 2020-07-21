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21.07.2020 19:01
Рубрика: Экономика

Трубки сброшены

Мошенники не смогут подменять чужие телефонные номера
Текст: Ирина Алпатова
Российская газета - Федеральный выпуск № 159(8213)
С осени 2020 года россияне смогут звонить на территории Беларуси по домашним тарифам. Несмотря на пандемию COVID-19, проект по отмене роуминга на территории Союзного государства удастся завершить к 1 сентября 2020 года, уверены в Минкомсвязи. Одним из пунктов проекта станет также принятие антимошеннических поправок в закон "О связи", которые подготовило и разместило на общественное обсуждение министерство.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Сейчас в российском законодательстве отсутствует запрет на использование номеров других операторов. "Правовая неопределенность позволяет недобросовестным участникам рынка использовать чужую номерную емкость, в связи с чем серьезно возросло количество случаев мошенничества в области оказания услуг связи", - рассказали в пресс-службе Минкомсвязи.

Фото: iStock
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Например, клиент локального оператора, используя технические приспособления, может подменить номер, замаскировав его под номер другого оператора. Такими схемами часто пользуются банковские мошенники и распространители спама. Новые поправки обяжут операторов отслеживать и пресекать такие исходящие звонки.

В отрасли при этом считают, что законопроект касается в большей степени внутреннего рынка и к отмене роуминга между Россией и Беларусью имеет скорее косвенное отношение. Более важный вопрос, по мнению участников рынка, - приведение тарифов операторов связи к единому знаменателю. Сейчас белорусские тарифы выше, чем российские, поясняют источники на рынке. При отмене роуминга мошенники могут заняться скупкой российских сим-карт и распространением их на территории Беларуси. Новые поправки снизят возможность таких операций.

Все опрошенные "Российской газетой" операторы связи (МТС, Вымпелком, Tele2, Мегафон) в целом позитивно оценивают предложенные Минкомсвязью поправки.

Экономика Отрасли Связь Правительство Минкомсвязь Законопроекты и комментарии Отношения России и Беларуси

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