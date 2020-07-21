Мошенники списали с чужой банковской карты 5 миллионов рублей

С заявлением о мошенничестве в полицию обратился 50-летний москвич. Начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин сообщил, что заявитель рассказал о мошенническом хищении крупной суммы с его банковской карты.

По словам мужчины, ему позвонил неизвестный и представился сотрудником отдела безопасности одного из банков. Звонивший рассказал обо всех открытых банковских счетах заявителя и уверил, что в данный момент злоумышленники пытаются списать с них деньги.

Он попросил перевести все деньги с последующим возвратом на неизвестный заявителю резервный счет и дал реквизиты, что тот и сделал. После перевода с потерпевшим перестали выходить на связь. Материальный ущерб составил более 5 миллиона рублей.

Владимир Васенин рассказал, что сотрудники Отдела уголовного розыска ОМВД России по району Замоскворечье задержали двоих подозреваемых в мошенничестве на Митинской улице. Ими оказались женщины в возрасте 22 и 38 лет. Установлено, что к одной из них на карту поступали похищенные деньги. Впоследствии она их обналичивала и передавала второй соучастнице, за что получала свой процент.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства и соучастники преступления.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ "Мошенничество". С подозреваемых взята подписка о невыезде и надлежащем поведении.