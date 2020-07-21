Московский театр мюзикла расскажет о планах на юбилейный 10-й сезон

Спектакли в Московском театре мюзикла начнутся в сентябре, однако и на август у Театра есть планы: труппа отправится на гастроли в Уфу. На сцене Башкирского Государственного театра оперы и балета артисты представят нашумевший спектакль "Жизнь прекрасна!" и мюзикл для детей и родителей "Чудеса и куралесы", созданный по мотивам сказки Льюиса Кэрролла "Алиса в стране чудес". Об этом сообщает пресс-служба Театра.

Перед началом нового сезона 2020-2021 состоится традиционный сбор труппы. 7 августа художественный руководитель театра Михаил Швыдкой, генеральный продюсер Давид Смелянский, генеральный директор Александр Новиков и арт-директор Марина Швыдкая расскажут о планах на юбилейный 10-й сезон. Пока же завесу тайны приоткрыли лишь чуть-чуть.

В разгар пандемии Театр мюзикла представил мировую премьеру "ПраймТайм" под лозунгом "Переключи канал. Перепиши судьбу" - мюзикл о целеустремленной девушке, которая мечтает поучаствовать в рэп-баттле и стать первой его победительницей. 9 сентября врачи, работники здравоохранения и волонтеры, которые боролись и борются с COVID-19 и его последствиями, смогут увидеть мюзикл в рамках благотворительного показа. А уже 10 сентября приобрести билеты на мюзикл смогут все желающие.