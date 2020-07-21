На чем мечтают делать деньги современные школьники

Сегодня они продают виртуальных роботов-помощников, завтра - печатают на 3D-принтере футуристичные светильники. План продаж, рынок сбыта, реклама, бухгалтерия, налоги... Им нет еще и восемнадцати, но победители конкурса "Мой первый бизнес" уже запускают свои стартапы.

- За спиной у ребят немало испытаний: и бизнес-интенсив, и онлайн-модуль, и дистанционный образовательный курс. Но самое главное - это решения, которые созданы за это время с нуля, - прокомментировал генеральный директор АНО "Россия - страна возможностей" Алексей Комиссаров. - Уверен, что конкурс "Мой первый бизнес" станет отправной точкой предпринимательского будущего ребят. Три команды - всего 12 школьников - получат дополнительные баллы к ЕГЭ для поступления в вузы. Мы надеемся, что все участники приобрели хороший опыт и солидный багаж, чтобы двигаться вперед и развивать свой первый бизнес.

Как стало известно "РГ", будущий абитуриент может претендовать на максимум десять баллов индивидуальных достижений.

Каждый вуз распоряжается ими по-своему. Так, Российский экономический университет имени Плеханова и все его филиалы дают три балла достижений финалистам и два балла участникам очных этапов конкурса "Мой первый бизнес". А Южный федеральный университет дает 10 баллов полуфиналистам и финалистам.

На чем мечтают сделать деньги современные школьники?

Команда-победитель из Москвы Polygonal People, к примеру, создает дизайнерские подарки и предметы интерьера. Причем в супермодной и экологичной технике papercraft. Фигуры животных, созданные из сотен бумажных многогранников, пришли прямиком из будущего. Золотой филин обойдется в 1500 рублей. Голубого оленя с розовыми рогами можно купить за 2000.

Всего в конкурсе в прошедшем учебном году приняли участие более 705 000 школьников

В команде все старшеклассники: Антон Шаповалов, Эмиль Романовский, Анна Латкина, Иван Мозохин. Лидер проекта Анна Латкина признается, что цели на 2020 год прямо-таки наполеоновские: 10 тысяч подписчиков в соцсетях, 30 новых фигур в каталогах, 20 коллабораций с дизайнерскими компаниями и 200 новых клиентов. Ну и параллельно - сдать ЕГЭ и поступить в вузы...

Второе место заняли ребята из Нижнего Новгорода: Никита Корягин, Мария Гунина и Никита Вахмянин. Представьте настольную лампу, в колбе которой подсвеченные капли воды не падают, а взлетают.

Именно такой предмет интерьера, создающий иллюзию антигравитации, они показали на всероссийском конкурсе. Назвали свой проект Gravity Lamp. Ребята учатся в разных школах: физико-математическом лицее N 40, естественно-научном лицее N 38, лицее N 165. Командой стали почти случайно. Результатом их сотрудничества стала та самая лампа-лауреатка, завораживающая взгляд. Ребята создали прототип, но уже мечтают о серийном производстве.

Третье место - у команды из Краснодара. Redly - IT-проект, созданный школьниками Павлом Борисовым, Екатериной Заикиной, Владом Медведевым, Златой Замшей и Марианом Яхшибекяным. Они программируют виртуальных роботов-помощников, которые общаются с клиентами в соцсетях. Они могут, к примеру, записать человека на прием. Или предоставлять информацию о графике работы специалистов, проконсультировать по услугам и ценам, делать всевозможные рассылки. И все это - в режиме 24/7, робот может общаться одновременно с сотнями людей. В общем, суперполезная штука для любого малого бизнеса.

Как рассказали "РГ" учителя краснодарской школы N 71, сфера интернета и IT-технологий сегодня интересует большинство старшеклассников. Причем не важно, о каком бизнесе они мечтают: без продвижения в соцсетях рынок не завоевать.

- За время проведения конкурса ребята заработали 75 тысяч рублей реальной прибыли, - рассказала наставник краснодарской команды Влада Бондаренко. - Их чат-бот действительно работает, и уже можно организовывать его продажу. Но для того чтобы использовать эти наработки и дальше развивать реальный бизнес на рынке, нужно зарегистрировать ИП или ООО, но ведь из участников команды только одному исполнилось 18 лет, причем совсем недавно. Все остальные - младше. Соответственно, требуется официально заверенное разрешение родителей и много-много других документов. А это создает естественные проблемы. В целом для наших школьников участие в конкурсе было важным опытом, который позволил им подняться на новую ступеньку развития.

Справка "РГ"

"Мой первый бизнес" - один из флагманских проектов платформы "Россия - страна возможностей". Школьники могут принять участие в конкурсе как с бизнес-идеей, так и с готовым проектом. Конкурс направлен на развитие молодежного предпринимательства. Всего на платформе конкурса в прошедшем учебном году зарегистрировались более 705 000 участников. В сезоне 2019-2020 годов конкурс включал программу обучения навыкам проектного управления и предпринимательства. Задания составлялись научными сотрудниками РЭУ им. Г.В. Плеханова.