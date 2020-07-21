Начались съемки российского аналога сериала "Друзья"

Онлайн-сервис more.tv запустил в работу новый молодежный сериал. Он мог бы назвать его по-русски, но предпочел кальку с английского. Название проекта - "Руммейт", что означает "соседи по комнате". По сюжету, рассказанному в релизе сервиса, приморский авантюрист Артем, приехавший из Минеральных Вод Мага, начинающая блогерша из Казани Наиля и интеллигентная жительница Калининграда Варя случайно становятся обладателями довольно крупной суммы денег.

Финансы буквально падают на них из стены легендарной высотки в центре Москвы. Но, как выясняется позже, и эти "легкие" деньги по законам столицы нужно заработать. В этом ребятам помогают соседи по дому. Живущая на этаж выше бывшая балерина Елена Сергеевна, снимающий в этом же доме комнату молодой британец, а также молодые парни из Таджикистана, делающие в соседней квартире ремонт. Главные роли сыграют молодые актеры во главе со звездой фильма "Географ глобус пропил", победительницей шоу "Последний герой" Анфисой Черных (Наиля).

Роли ее "руммейтов", соседей по съемной квартире, исполнят, в основном, дебютанты в большом кино. Юрий Насонов - выпускник РГИСИ, сыгравший Мастера в постановке Григория Козлова по знаменитому роману Булгакова на сцене театра "Мастерская", Арам Вардеванян - выпускник Щепкинского училища, отметившийся в фильмах "Проигранное место", "Лев Яшин. Вратарь моей мечты" и сериале "Война семей" и Мария Геращенко, для которой "Руммейт" действительно станет первой работой в кино. Также в сериале появятся Стив Окснер из недавнего хита more.tv "Чики", Азамат Нигманов - лауреат фестиваля "Кинотавр" за главную роль в фильме "Конвой", Владимир Епифанцев ("Я остаюсь", "Жуки", "Шпион"), Михаил Полицеймако ("День радио", "Есенин", "Слуга народа 2"), Лиза Арзамасова ("Ивановы-Ивановы", "Бесы", "Любовь в большом городе") и народная артистка России Ольга Волкова ("Забытая мелодия для флейты", "Небеса обетованные", "Мамы", "О чем говорят мужчины") , которая исполнит роль Елены Сергеевны. Кроме того, в сериале будут заняты известные блогеры - Саша Спилберг и Андрей Борисов.

Премьера восьмисерийного сериала "Руммейт" состоится на more.tv уже осенью. Режиссер и соавтор идеи - Анна Яновская, чьи короткометражные и документальные картины были неоднократными призерами российских и зарубежных кинофестивалей. За визуальную составляющую отвечает кинооператор Шандор Беркеши ("Коктебель", "14+", "Зулейха открывает глаза") - лауреат "Кинотавра", премии "Белый слон", номинант на премию "Ника" и "Белый квадрат". Художник-постановщик проекта - Тимофей Рябушинский, выпускник Школы-студии МХАТ, лауреат премии "Золотая маска", художник-постановщик фильма - победителя фестиваля Кинотавр "Хороший мальчик".

"Вместе с проектом "Руммейт" мы продолжаем развивать линейку молодежных проектов more.tv, которую мы начали еще в прошлом году с "Трудными подростками". Нам понравилась актуальная идея проекта, близкая всем "понаехавшим" - молодым и борзым покорителям столицы. Надеемся, что успех покорится как героям, так и создателям сериала. У них есть для этого все необходимое!", - говорит Денис Горшков, генеральный директор more.tv.

"Как и сериал "Друзья", который служил неким референсом сценарию, "Руммейт" - это тоже история про молодых людей. Они живут вместе в одной квартире, попадают в различные трудные и смешные ситуации, ссорятся, мирятся, помогают друг другу. Радикальное отличие в том, что мы не замыкаемся в рамках одной квартиры, а исследуем всю Москву, путешествуя по городу мечты, который до сих пор остается центром притяжения молодых девушек и парней со всего нашего огромного постсоветского пространства", - слова Елены Гликман, генерального продюсера кинокомпании "Телесто", которая снимет сериал для сервиса.