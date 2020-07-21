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21.07.2020 14:02
Рубрика: Культура

Начались съемки российского аналога сериала "Друзья"

Текст: Сусанна Альперина
Онлайн-сервис more.tv запустил в работу новый молодежный сериал. Он мог бы назвать его по-русски, но предпочел кальку с английского. Название проекта - "Руммейт", что означает "соседи по комнате". По сюжету, рассказанному в релизе сервиса, приморский авантюрист Артем, приехавший из Минеральных Вод Мага, начинающая блогерша из Казани Наиля и интеллигентная жительница Калининграда Варя случайно становятся обладателями довольно крупной суммы денег.

Финансы буквально падают на них из стены легендарной высотки в центре Москвы. Но, как выясняется позже, и эти "легкие" деньги по законам столицы нужно заработать. В этом ребятам помогают соседи по дому. Живущая на этаж выше бывшая балерина Елена Сергеевна, снимающий в этом же доме комнату молодой британец, а также молодые парни из Таджикистана, делающие в соседней квартире ремонт. Главные роли сыграют молодые актеры во главе со звездой фильма "Географ глобус пропил", победительницей шоу "Последний герой" Анфисой Черных (Наиля).

Фото: Ирина Полярная/Театр Наций
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Роли ее "руммейтов", соседей по съемной квартире, исполнят, в основном, дебютанты в большом кино. Юрий Насонов - выпускник РГИСИ, сыгравший Мастера в постановке Григория Козлова по знаменитому роману Булгакова на сцене театра "Мастерская", Арам Вардеванян - выпускник Щепкинского училища, отметившийся в фильмах "Проигранное место", "Лев Яшин. Вратарь моей мечты" и сериале "Война семей" и Мария Геращенко, для которой "Руммейт" действительно станет первой работой в кино. Также в сериале появятся Стив Окснер из недавнего хита more.tv "Чики", Азамат Нигманов - лауреат фестиваля "Кинотавр" за главную роль в фильме "Конвой", Владимир Епифанцев ("Я остаюсь", "Жуки", "Шпион"), Михаил Полицеймако ("День радио", "Есенин", "Слуга народа 2"), Лиза Арзамасова ("Ивановы-Ивановы", "Бесы", "Любовь в большом городе") и народная артистка России Ольга Волкова ("Забытая мелодия для флейты", "Небеса обетованные", "Мамы", "О чем говорят мужчины") , которая исполнит роль Елены Сергеевны. Кроме того, в сериале будут заняты известные блогеры - Саша Спилберг и Андрей Борисов.

Премьера восьмисерийного сериала "Руммейт" состоится на more.tv уже осенью. Режиссер и соавтор идеи - Анна Яновская, чьи короткометражные и документальные картины были неоднократными призерами российских и зарубежных кинофестивалей. За визуальную составляющую отвечает кинооператор Шандор Беркеши ("Коктебель", "14+", "Зулейха открывает глаза") - лауреат "Кинотавра", премии "Белый слон", номинант на премию "Ника" и "Белый квадрат". Художник-постановщик проекта - Тимофей Рябушинский, выпускник Школы-студии МХАТ, лауреат премии "Золотая маска", художник-постановщик фильма - победителя фестиваля Кинотавр "Хороший мальчик".

"Вместе с проектом "Руммейт" мы продолжаем развивать линейку молодежных проектов more.tv, которую мы начали еще в прошлом году с "Трудными подростками". Нам понравилась актуальная идея проекта, близкая всем "понаехавшим" - молодым и борзым покорителям столицы. Надеемся, что успех покорится как героям, так и создателям сериала. У них есть для этого все необходимое!", - говорит Денис Горшков, генеральный директор more.tv.

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"Как и сериал "Друзья", который служил неким референсом сценарию, "Руммейт" - это тоже история про молодых людей. Они живут вместе в одной квартире, попадают в различные трудные и смешные ситуации, ссорятся, мирятся, помогают друг другу. Радикальное отличие в том, что мы не замыкаемся в рамках одной квартиры, а исследуем всю Москву, путешествуя по городу мечты, который до сих пор остается центром притяжения молодых девушек и парней со всего нашего огромного постсоветского пространства", - слова Елены Гликман, генерального продюсера кинокомпании "Телесто", которая снимет сериал для сервиса.

Культура Кино и ТВ Наше кино Кино и ТВ с Сусанной Альпериной

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