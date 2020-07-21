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21.07.2020 17:46
Рубрика: Власть

Недвижимость россиян защитили от неправильной оценки

Текст: Татьяна Замахина
Госдума во втором и третьем чтениях приняла правительственный закон, направленный на совершенствование порядка определения кадастровой стоимости недвижимости.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Предполагается исключить возможность внесения изменений в результаты оценки без публичного рассмотрения таких изменений.

Фото: iStock
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Чтобы оспорить в досудебном порядке кадастровую стоимость недвижимости, достаточно будет направить соответствующий запрос через МФЦ. А в случае его одобрения можно будет потребовать произвести перерасчет налоговых платежей за весь период действия ошибочной записи.

При этом руководители бюджетных учреждений понесут персональную ответственность вплоть до увольнения за систематические ошибки при определении кадастровой стоимости земельных участков или жилых домов.

Такого рода ошибки, намеренные или случайные, всегда стоят денег и нервов, поэтому закон обяжет снижать ошибочную стоимость задним числом, с первой даты ее внесения в ЕГРН, подчеркнул председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Власть Работа власти Внутренняя политика Экономика Недвижимость Жилая недвижимость Законодательная власть Госдума

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