Восстановление мировой экономики неизбежно приведет к росту потребления нефти, поэтому необходимо продолжить работу по налоговому стимулированию нефтедобывающих компаний. Об этом сказал вице-премьер Юрий Борисов в ходе коллегии минэнерго.

Вице-премьер выделил несколько важнейших задач, стоящих перед ТЭК, - увеличение добычи нефти, освоение новых центров угледобычи, расширение производства сжиженного природного газа (СПГ), в том числе малотоннажных заводов, наращивание темпов газификации с использованием альтернативных источников газоснабжения и развитие нефтегазохимических производств.

По словам главы минэнерго Александра Новака, в результате спада потребления энергоресурсов из-за коронавируса падение добычи нефти, угля и газа, а также выработки электроэнергии по итогам 2020 года составит в среднем около 10%. Рынок восстанавливается, но неопределенность остается высокой. Пока же происходит переоценка планов развития отраслей энергетики.

Россия является мировым лидером в атомной энергетике, развивает сегмент возобновляемых источников энергии. В 2019 году стартовала работа по развитию в стране водородной энергетики. Принят план развития угольной отрасли, в ближайшее время должны быть детализированы положения энергостратегии, утвержденной в этом году, в оставшихся отраслях ТЭК и программах их развития, в том числе нефтяной и газовой. Минэнерго готовит закон "О нефти", который будет регулировать отношения нефтяных компаний и государства, а также механизм поддержки добычи трудноизвлекаемых запасов и нефтесервисных компаний.

Падение добычи нефти, угля и газа, а также выработки электроэнергии по итогам 2020 года составит в среднем около 10%

Среди ключевых задач на оставшуюся часть года министр выделил цифровизацию отраслей ТЭК для повышения их взаимодействия, внедрение интеллектуальных систем управления электросетевым хозяйством. Подготовка к этому уже началась, а с начала 2022 года в домах будут устанавливаться только интеллектуальные приборы учета, в автоматическом режиме передающие данные в энергокомпании.