Неизвестный захватил автобус и заложников в украинском Луцке

ЧП произошло сегодня утром в украинском городе Луцк.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на размещенное местной полицией в соцсетях сообщение, неизвестный гражданин захватил городской автобус и взял его пассажиров в заложники. "Сегодня утром поступило сообщение на линию 102 о том, что в центре Луцка мужчина захватил автобус с заложниками, при себе имеет взрывчатку и оружие", - сказано в размещенном в Facebook сообщении силовиков.

Уточняется, что правоохранители ввели в области план "заложник", а территория центра Луцка перекрыта. По данным полиции, мужчина пока не предъявляет каких-либо требований. Личность преступника в настоящее время устанавливается.