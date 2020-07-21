Неизвестный захватил автобус и заложников в украинском Луцке

ЧП произошло сегодня утром в украинском городе Луцк.
⚡️У Луцьку взяли у заручники автобус із пасажирами, його заміновано https://t.co/hrSSexlvzK #Луцьк #заручники— Факти ICTV (@ICTV_Fakty) July 21, 2020
Как сообщает ТАСС со ссылкой на размещенное местной полицией в соцсетях сообщение, неизвестный гражданин захватил городской автобус и взял его пассажиров в заложники. "Сегодня утром поступило сообщение на линию 102 о том, что в центре Луцка мужчина захватил автобус с заложниками, при себе имеет взрывчатку и оружие", - сказано в размещенном в Facebook сообщении силовиков.
Уточняется, что правоохранители ввели в области план "заложник", а территория центра Луцка перекрыта. По данным полиции, мужчина пока не предъявляет каких-либо требований. Личность преступника в настоящее время устанавливается.