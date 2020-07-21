Новости

В омском "Авангарде" 20 игроков и сотрудников заболели коронавирусом 13:27
Террорист из Луцка имеет две судимости и психиатрический диагноз 13:25
На Среднем Урале нашли нарушения в оказании помощи пациентам с COVID-19 13:21
В Новороссийске мужчина попытался провезти патроны в коробке от телефона 13:19
В Петербург ко Дню ВМФ доставили мощи Феодора Ушакова 13:18
Американские танки Abrams с активной защитой перебросили в Европу 13:15
Парламентарии Союзного государства наградили победителей "Славянского базара в Витебске" 13:13
Путин поручил обеспечить рост доходов и пенсий не ниже инфляции 13:08
В Крыму три новых экотехнопарка на треть сократят объем мусора 13:06
Крупнейшая научная сенсация Германии случайно нашлась в подвале 13:05
Кадыров пригласил Помпео в свое родовое селение в Чечне 12:59
Создана самая большая и подробная 3D-карта Вселенной 12:57
АвтоВАЗ объявил о старте продаж внедорожника Niva 12:55
В Югре ликвидировали несколько крупных лесных пожаров 12:53
Выявлена связь между потреблением фруктов и овощей и риском диабета 12:52
Во Франции пассажирам поездов предложили самостоятельно измерять температуру 12:50
Исследователи рассказали о музыкальных предпочтениях россиян 12:46
Названо имя злоумышленника, захватившего автобус с заложниками в Луцке 12:38
Путин: Продолжительность жизни в РФ к 2030 году должна вырасти до 78 лет 12:37
Умер известный шансонье Бока 12:30
В Госдуму внесен проект о ежегодной индексации всех видов пенсий не ниже инфляции 12:29
Немцы выступили против строительства завода Tesla 12:25
МЧС предупредило о возможных смерчах над Черным морем 12:24
Начальника угрозыска Батайска обвинили в избиении задержанного 12:22
Жителя Татарстана осудили за убийство бывшей жены и двоих сыновей 12:19
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
ВС расширил возможности граждан в защите прав при спорах с чиновниками
ВС расширил возможности граждан в защите прав при спорах с чиновниками
Задайте вопрос об увеличении тарифов на ЖКУ, начислениях и пересчетах
Задайте вопрос об увеличении тарифов на ЖКУ, начислениях и пересчетах
21.07.2020 12:25
Рубрика: В мире

Немцы выступили против строительства завода Tesla

Текст: Екатерина Забродина

В Германии возобновились протесты против возведения под Берлином первой в Европе гигафабрики (предприятия по производству электромобилей и аккумуляторных батарей) американской корпорации Tesla Илона Маска. Как передает Focus.de, местные жители и экологи опасаются, что регион может остаться без питьевой воды, нехватка которой и без того остро ощущается.

Фото: AP Photo / Susan Walsh
Forbes поставил Илона Маска на пятую строчку в рейтинге богатейших людей

"Не дадим уничтожить природу и грунтовые воды", "Tesla или вода" - с такими плакатами проходят акции в земле Бранденбург. Специалисты разъясняют: огромная территория на месте лесного массива, где должна быть построена фабрика, будет отрезана от проникновения дождевой воды в грунт. Кроме того, на поверхность могут подняться соли, которые сделают ее непригодной для питья.

Наконец, сам по себе завод Илона Маска нуждается в огромных объемов воды, запасов которой попросту может не хватить. По данным издания, американские партнеры в официальной заявке уже снизили заявленные объемы потребления с 3,3 миллиона квадратных метров в год до 1,4 миллиона.

Региональные министры экономики и окружающей среды уверяют, что "все проблемы решаемы", однако экологи с ними не согласны. Самое поразительное, что открытие гигафабрики намечено на середину следующего лета, но документация еще должным образом не оформлена. "Тот факт, что в июле 2020 года не заключен необходимый договор об открытии и не выданы все разрешения, вызывает тревогу", - заявил Андре Бэлер, глава водного союза городов Штраусберг и Эркнер.

В мире Европа Германия

Главное сегодня

Названо имя злоумышленника, захватившего автобус с заложниками в Луцке
Составлен рейтинг регионов России по качеству жизни
Силуанов: Подозрения в хакерских атаках экономике России не навредят
Международные полеты возобновятся из шести городов России
В России появится универсальный двигатель для самолетов марки Су
Почему от превращения Святой Софии в мечеть мало что изменится
Какие страны и регионы мира вновь вводят ограничения из-за коронавируса