Немцы выступили против строительства завода Tesla

В Германии возобновились протесты против возведения под Берлином первой в Европе гигафабрики (предприятия по производству электромобилей и аккумуляторных батарей) американской корпорации Tesla Илона Маска. Как передает Focus.de, местные жители и экологи опасаются, что регион может остаться без питьевой воды, нехватка которой и без того остро ощущается.

"Не дадим уничтожить природу и грунтовые воды", "Tesla или вода" - с такими плакатами проходят акции в земле Бранденбург. Специалисты разъясняют: огромная территория на месте лесного массива, где должна быть построена фабрика, будет отрезана от проникновения дождевой воды в грунт. Кроме того, на поверхность могут подняться соли, которые сделают ее непригодной для питья.

Наконец, сам по себе завод Илона Маска нуждается в огромных объемов воды, запасов которой попросту может не хватить. По данным издания, американские партнеры в официальной заявке уже снизили заявленные объемы потребления с 3,3 миллиона квадратных метров в год до 1,4 миллиона.

Региональные министры экономики и окружающей среды уверяют, что "все проблемы решаемы", однако экологи с ними не согласны. Самое поразительное, что открытие гигафабрики намечено на середину следующего лета, но документация еще должным образом не оформлена. "Тот факт, что в июле 2020 года не заключен необходимый договор об открытии и не выданы все разрешения, вызывает тревогу", - заявил Андре Бэлер, глава водного союза городов Штраусберг и Эркнер.