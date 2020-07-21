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21.07.2020 15:15
Рубрика: Власть

Нормы о призывах к отчуждению территорий РФ прошли второе чтение

Текст: Татьяна Замахина
Действия, направленные на отчуждение территорий России, а также призывы к этому будут считаться экстремистскими. Ответственность смогут понести не только россияне, но и иностранцы. Законопроект об этом Госдума приняла во втором чтении. Окончательно закон депутаты собираются принять 22 июля - на последнем заседании весенней сессии.
Фото: Макс Ветров / РИА Новости Фото: Макс Ветров / РИА Новости
Фото: Макс Ветров / РИА Новости

Как напомнил председатель Госдумы Вячеслав Володин, это первый законопроект, который был подготовлен после вступления в силу изменений в Конституцию. "Инициатива направлена на защиту территориальной целостности и суверенитета России, - подчеркнул спикер. - Любые призывы отделить от России регион или его часть неприемлемы и должны строго пресекаться".

Фото: Лев Федосеев/ТАСС
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Как заверил Володин, нормы коснутся и иностранцев. "Для американских политиков, которые мечтали о нашей стране, тоже появляется ответственность. В случае приезда в нашу страну они могут быть арестованы, и можно требовать их экстрадиции сюда", - сказал он. "Это особенно касается наших украинских коллег. Заявления в отношении Крыма, которые они будут делать, за собой повлекут наказание по законам РФ, - добавил спикер. - Мы сможем потребовать их экстрадиции в нашу страну".

Однако в первую очередь о последствиях стоит задуматься отечественным политикам, "которые публично заявляли о необходимости расчленения России", подчеркнул Володин. Принятие закона может остудить "многие горячие головы", уверен он.

Нормы о наказании за отчуждение территорий и призывы к этому будут внесены в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) и Уголовный кодекс РФ. Инициативы на эту тему готовятся к рассмотрению Госдумой, сообщил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников. Срок лишения свободы за нарушение территориальной целостности РФ может составить от шести до десяти лет. За призывы же к этому предложены штрафы: для граждан в размере от 30 до 60 тыс. рублей, для должностных лиц - от 60 до 100 тыс. рублей, для юридических лиц - от 200 до 300 тыс. рублей. Уголовная ответственность за публичные призывы будет наступать только в случае повторного правонарушения. Санкции предусматриваются в виде штрафа - от 200 до 400 тыс. рублей, возможно и лишение свободы на срок до 4 лет.

Фото: Нина Зотина / РИА Новости
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Между тем нормы не затронут процессов делимитации, демаркации, редемаркации государственной границы России с сопредельными государствами. Эти действия к экстремизму приравнивать не будут. В ходе дискуссии по проекту депутаты спросили: "Можно ли будет в результате делимитации, демаркации "отчуждить" Южные Курилы в пользу Японии?" Глава комитета по безопасности Василий Пискарев ответил отрицательно. Речь исключительно о технических мероприятиях, которые основываются на выравнивании границы путем соглашений между государствами. Это мировая практика, и это никакого отношения не имеет к отчуждению территории нашей страны, подчеркнул он.

Пискарев также отметил, что попытки нарушить территориальную целостность России теперь встанут в один ряд с публичным оправданием терроризма, возбуждением социальной, расовой, национальной, религиозной или иной розни. Рассуждения на тему якобы незаконного присоединения Крыма, которые публикуются в интернете, также попадут под действие закона, уточнил он коллегам.

Власть Право Административное право Власть Право Уголовное право Законодательная власть Госдума

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