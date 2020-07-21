Нотариусы смогут в режиме онлайн находить наследство в банках

Нотариат запустил новый цифровой сервис: при оформлении наследства счета людей, ушедших из жизни, будут разыскиваться в режиме онлайн. Сейчас к системе подключен один из самых крупных российских банков, в перспективе поисковая сеть распространится и на другие банки.

Как подчеркивают в Федеральной нотариальной палате, сервис универсален и может быть применен для работы с различными кредитными организациями. Более того, он позволяет выяснить наличие у покинувшего этот мир человека обезличенных металлических счетов, счетов ДЕПО, банковских ячеек и прочих продуктов кредитной организации. "То есть рисков того, что какая-то часть наследственного имущества останется необнаруженной, теперь будет значительно меньше", подчеркивают в ФНП.

Не важно, оставил человек завещание или нет. Все, что он оставил после себя, должно быть поделено. Если человек зафиксировал свою последнюю волю, это хорошо. Если нет, имущество будет разделено по закону. Но часто основной проблемой становится найти это имущество.

Человек не предупреждал родных, что спрятал деньги в ячейке такого-то банка, открыл металлический счет в серебре или палладии и т.п. Даже списка его обычных счетов нет. Как быть? Искать все это приходится нотариусу. Теперь розыск заметно упростится.

"Новые цифровые сервисы нотариата делают общие процессы цифровизации не только удобными, но и защищенными, - сказал президент Федеральной нотариальной палаты Константин Корсик. - Они гарантируют сохранение нотариальной тайны, защиту прав граждан, при этом предоставляют людям новые возможности, экономят их время и средства. И в этой части успешное сотрудничество нотариата и банков, как мы видим на этом примере, является очень важным фактором для стабильности гражданского оборота".

Ответ из банка может быть получен уже в течение нескольких часов после обращения нотариуса. Таким образом, нотариус сможет получить максимально точную и полную информацию о составе наследственной массы в течение отведенных для этого законом шести месяцев, и процесс оформления документов для наследников не затянется на месяцы или годы.

"В перспективе ожидается подключение к сервису как можно большего числа кредитных организаций, - подчеркивают в Федеральной нотариальной палате. - Электронный вариант взаимодействия нотариусов с банками зарекомендовал себя как наиболее оперативный и действенный способ получения достоверной и актуальной информации о счетах и вкладах наследодателей. Альтернативный вариант направления запроса - почтой - не гарантирует своевременного получения письма адресатом, а иногда и вовсе приводит к потере писем, вследствие чего процесс установления наследственной массы затягивается на неопределенный срок".

Тем более неэффективным бумажный документооборот оказывается, когда неизвестен даже приблизительный перечень банков, где могли бы храниться средства наследодателя. "На сегодняшний день в стране работает свыше четырехсот кредитных организаций, и направление писем в каждую из них - большая по объему работа, занимающая массу времени и требующая, в том числе, значительных финансовых затрат", - рассказывают в нотариате.

Еще важная деталь: нотариусы смогут получить информацию также о долгах покойного. Ведь долги тоже переходят по наследству. Если на умершем человеке висит несколько кредитов, наследники должны своевременно об этом узнать. Здесь тоже есть свои нюансы. Как объяснили "РГ" юристы, наследник отвечает по кредитам в пределах полученного наследства. То есть строго говоря, с него нельзя взять больше, чем он получил. Однако на практике наследники могут и переплатить. Не все разбираются в юридических тонкостях, не всегда могут отстоять свои права. Так что если на счету у покойного 200 тысяч рублей, а по кредиту он должен выплатить миллион, возможно, лучше не вступать в наследство, тогда и долги наследнику не перейдут.

Кстати, на портале Госуслуг появится новый суперсервис: "Утрата близкого человека". В трагичной ситуации гражданин сможет через портал записаться к нотариусу и в целом быстрее решать вопросы, связанные с оформлением наследства.