ОАК наращивает программу испытательных полетов новейшего пассажирского МС-21-300: в них участвуют четыре экспериментальных самолета. Два из них оборудованы пассажирскими кабинами на 163 и 211 мест соответственно. Испытательные полеты проводят как пилоты корпорации "Иркут", так и совместные экипажи из пилотов ОАК и представителей центра сертификации.

Сейчас самолет испытывается по защите от попадания воды в двигатели. На сухом языке специалистов задача звучит так: необходимо подтвердить возможность эксплуатации лайнера при наличии воды на взлетно-посадочной полосе. Для этого на аэродроме Ульяновск-Восточный был смонтирован "бассейн" длиной более 70 м и шириной свыше 20 м.

Все параметры, включая глубину, строго по нормам: в соответствии с российскими и международными требованиями, которые установлены для проведения подобных видов испытаний. МС-21-300 выполняет пробежки по воде в широком диапазоне скоростей и при различных режимах работы маршевых двигателей, включая использование реверса тяги.

Разработчики должны убедиться, что вода не нарушает работу маршевой и вспомогательной силовых установок движущегося лайнера, не повреждает элементы конструкции, систем и оборудования самолета. Весь ход испытаний фиксируется комплексом бортовых измерений, системой видеокамер на земле и на самолете, а также представителями сертификационных центров и специалистами "Иркута".