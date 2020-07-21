Германия выйдет из пандемии процветающей страной, в то время как Соединенные Штаты и Китай наиболее пострадают от ее последствий. Такое мнение выразил влиятельный финансовый эксперт Ручир Шарма в статье для The New York Times. Он также отметил усилия России по нейтрализации негативных последствий пандемии, заявив о том, что российское руководство в течение многих лет принимало все необходимые меры для защиты страны от внешнего финансового давления.

По мнению экономиста, ФРГ станет единственным "настоящим победителем пандемии", благодаря грамотно продуманной стратегии ограничительных мер, которая подразумевала эффективное государственное управление, не способствовала увеличению государственного долга, и, в конечном счете, привела к наименьшему в Европе на душу населения количеству инфицированных SARS-CoV-2 и смертельных исходов.

Германия, в отличие от США и Китая, вошла в карантинный режим с небольшим госдолгом, отметил экономист. Кроме того, в самом начале пандемии немецкие власти приняли решение направить значительные прямые выплаты семьям - до 15 тысяч евро, сократить налоги, предоставить субсидии и кредиты под небольшие проценты среднему и малому бизнесу.

По расчетам Шармы, общий объем этих видов финансовой помощи составил 55 процентов немецкого ВВП, что позволяет гражданам страны практически не ощущать на себе последствия пандемии. Наконец, работодателям выплачивалась компенсация за временно неработающих сотрудников. В результате безработица в ФРГ составляет всего шесть процентов, в отличие от США, где работы постоянно или временно лишился каждый третий американец.