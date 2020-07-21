Новости

На Камчатке прекратили активные поиски пропавших моряков 07:14
NYT: Германия выйдет из пандемии процветающей страной 06:43
На Среднем Урале ливень затопил город 06:39
Компания Walt Disney отказалась сотрудничать с Facebook 06:20
В Забайкалье танкисты на учениях перешли по дну реки 06:10
Трамп назвал ношение маски "патриотическим" жестом 06:08
Туристы оказались в огненной ловушке при пожаре в кемпинге в Австралии 05:38
В России предложили определить срок службы жилых домов 05:17
Стивен Сигал прилетел в Улан-Удэ 05:11
В Приамурье задержаны участники беспорядков на ГПЗ 04:58
Ученый назвал количество "нулевых пациентов" с коронавирусом в России 04:43
Жители Приамурья остались без бюджетного отдыха из-за авиакомпании 04:41
Дубль Роналду помог «Ювентусу» одолеть «Лацио» 04:25
Все испытавшие российскую вакцину от COVID-19 выработали иммунитет 03:46
Международные полеты возобновятся из шести городов России 02:58
Forbes отдал Илону Маску пятую сточку в рейтинге богатейших людей 02:54
В России появится универсальный двигатель для самолетов марки Су 01:41
Ракета SpaceX вывела на орбиту южнокорейский военный спутник 01:35
В 2020 г. население Украины сократилось на 117 тысяч человек 00:57
В Китае две женщины четыре дня провели в застрявшем лифте 00:47
При ракетной атаке на Дамаск пострадали семь сирийских военных 00:25
Из-за утечки химикатов на заводе в Корее пострадали семь человек 20.07.2020
Россия начала в Африке масштабный проект по изучению русского языка 20.07.2020
В Москве скончались 17 пациентов с коронавирусом 20.07.2020
ПВО Сирии отразили ракетный удар по окрестностям Дамаска 20.07.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
ВС расширил возможности граждан в защите прав при спорах с чиновниками
ВС расширил возможности граждан в защите прав при спорах с чиновниками
Задайте вопрос об увеличении тарифов на ЖКУ, начислениях и пересчетах
Задайте вопрос об увеличении тарифов на ЖКУ, начислениях и пересчетах
21.07.2020 06:43
Рубрика: В мире

NYT: Германия выйдет из пандемии процветающей страной

Текст: Максим Макарычев

Германия выйдет из пандемии процветающей страной, в то время как Соединенные Штаты и Китай наиболее пострадают от ее последствий. Такое мнение выразил влиятельный финансовый эксперт Ручир Шарма в статье для The New York Times. Он также отметил усилия России по нейтрализации негативных последствий пандемии, заявив о том, что российское руководство в течение многих лет принимало все необходимые меры для защиты страны от внешнего финансового давления.

Фото: Фото: iStock
Определены шесть форм коронавируса по тяжести и симптомам

По мнению экономиста, ФРГ станет единственным "настоящим победителем пандемии", благодаря грамотно продуманной стратегии ограничительных мер, которая подразумевала эффективное государственное управление, не способствовала увеличению государственного долга, и, в конечном счете, привела к наименьшему в Европе на душу населения количеству инфицированных SARS-CoV-2 и смертельных исходов.

Германия, в отличие от США и Китая, вошла в карантинный режим с небольшим госдолгом, отметил экономист. Кроме того, в самом начале пандемии немецкие власти приняли решение направить значительные прямые выплаты семьям - до 15 тысяч евро, сократить налоги, предоставить субсидии и кредиты под небольшие проценты среднему и малому бизнесу.

По расчетам Шармы, общий объем этих видов финансовой помощи составил 55 процентов немецкого ВВП, что позволяет гражданам страны практически не ощущать на себе последствия пандемии. Наконец, работодателям выплачивалась компенсация за временно неработающих сотрудников. В результате безработица в ФРГ составляет всего шесть процентов, в отличие от США, где работы постоянно или временно лишился каждый третий американец.

В мире Европа В мире Европа Германия Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Международные полеты возобновятся из шести городов России
Все испытавшие российскую вакцину от COVID-19 выработали иммунитет
В Госдуме анонсировали ответ на санкции США в отношении Кадырова
В России появится универсальный двигатель для самолетов марки Су
Путин поддержал перенос акции "Бессмертный полк" на 2021 год
Почему от превращения Святой Софии в мечеть мало что изменится
Какие страны и регионы мира вновь вводят ограничения из-за коронавируса