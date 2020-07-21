Онколог дала советы по употреблению воды для здоровья кишечника

Врач-онколог и проктолог Елена Смирнова в своем Instagram напомнила, что с помощью воды кровь доставляет к клеткам питательные вещества и кислород, помогает выведению токсических веществ, защищает организм за счет транспортировки лейкоцитов к местам повреждения. А также обеспечивает нормальную работу ферментов и гормонов.

- Кроме того, из своей практики я вижу, как изменение питьевого режима решает проблему запоров. Между тем, часто вполне здоровые психически пациенты говорят мне, что не хотят пить. А если не будут себя заставлять - могут не пить вообще, - отметила врач, добавив, что организм постоянно теряет влагу в связи с физиологическими процессами, особенно, летом.

Специалист призывает ориентироваться на чувство жажды. Так как количество воды, которое человеку нужно выпивать ежедневно, зависит от возраста, веса и пола, от условий окружающей среды и уровня физической активности.

- Когда организм чувствует нехватку жидкости, он посылает в мозг сигнал, и мы чувствуем жажду. Это - единственный критерий того, когда и сколько надо пить, - пояснила врач.

Если такого сигнала нет, что бывает при поражениях нервной системы (опухолях мозга, психических заболеваниях и так далее), то действует норма воды по формуле 30 мл на килограмм.

Здоровому человеку нужно ориентироваться на потребность организма, еще раз отметила Елена Смирнова. Что, согласно выводам зарубежных исследователей, приводит в итоге к 1,5-2 литрам в день.