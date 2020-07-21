Опрос: Половина россиян копит с зарплаты для крупных приобретений

Половина россиян откладывает деньги на крупные покупки.

При этом 33% из них пополняют копилку на сумму, не превышающую трети заработка, 12% - до половины зарплаты, 5% - большую ее часть, свидетельствуют данные опроса "Работа.ру", которые приводит RT. Сервис опросил 3,2 тысячи человек из разных регионов России.

Большие траты в ближайшее время предстоят 48% респондентов. При этом к крупным приобретениям относятся отпуск (так ответили 10% опрошенных), бытовая техника (9%), новая квартира (7%) или новый автомобиль (7%).

Из данных опроса также следует, что копить на серьезные покупки приходится от шести до 12 месяцев. При этом треть респондентов утверждает, что им совсем не нужно откладывать деньги для крупных трат.