Опрос: Треть испанцев не может себе позволить нормальный отдых

Треть испанцев не может себе позволить полноценный отпуск. Об этом свидетельствует исследование, проведенное Национальным институтом статистики.

В нем отмечается, что, несмотря на то, что средний доход на душу населения достиг 11680 евро в год (это, кстати, самый высокий показатель за последние 10 лет), экономическая ситуация в пиренейском королевстве остается крайне сложной. Четверть жителей Испании находится на грани бедности.

33 процента опрошенных заявили, что у них нет возможности уехать куда-нибудь в отпуск даже на неделю. Столько же признались, у них нет запасов средств на непредвиденные расходы. А порядка 7,5 процента респондентов с трудом доживают до следующей зарплаты.

Эксперты отмечают, что ситуация значительно улучшилась со времен финансового кризиса 2008 года. Однако приведенные данные были собраны до того, как мир поразила пандемия коронавируса, и в исследовании за 2020 год явно отобразится ухудшение ситуации.

Ведь во время карантина десятки тысяч людей лишились работы, многие были вынуждены выстраиваться в километровые очереди за бесплатными продуктами. Сейчас власти Испании возлагают большие надежды на туристический сектор, который обычно приносит большие деньги в бюджет страны. Ради этого кабмин даже решил пораньше открыть границы королевства. Однако вспышки коронавируса, отмеченные почти во всех частях страны, и последовавшее за ними ужесточение ограничительных мер ставят под угрозу надежды на спасение туристического сезона, а с ним и быстрое восстановление экономики.