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21.07.2020 18:00
Рубрика: Власть

Осужденным беременным женщинам смягчат наказание

Текст: Татьяна Замахина

Осужденным беременным женщинам уголовные сроки за преступления небольшой тяжести заменят на досрочное освобождение (УДО). Это же касается и женщин с детьми до трех лет, находящихся в доме ребенка при исправительном учреждении. Закон об этом Госдума приняла во втором и третьем чтениях.

Фото: Istock
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Инициатива Минюста предполагает УДО или замену неотбытой части наказания более мягким его видом после фактического отбытия осужденной не менее одной четверти срока наказания, назначенного за преступление небольшой тяжести.

Разработчики отметили, что пребывание детей в доме ребенка при исправительном учреждении может негативно сказаться на их психоэмоциональном состоянии и физическом развитии.

Напомним, что преступления небольшой тяжести - это умышленные и неосторожные деяния, за совершение которых максимальное наказание не превышает трех лет лишения свободы. Сюда относится, среди прочего, оставление в опасности, а также умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, не опасного для жизни человека.

По информации на март прошлого года, при женских колониях работало 13 домов ребенка, в которых проживали 455 детей.

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