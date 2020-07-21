Пандемия подстегнула цифровизацию российской системы госзакупок

В период пандемии коронавируса и связанных с ней ограничительных мер площадки электронных торгов запустили множество цифровых сервисов. О том, какие опции востребованы заказчиками и поставщиками, "Российской газете" рассказал генеральный директор "Сбербанк-АСТ" Николай Андреев.

Какие цифровые сервисы вы внедрили в последнее время?

Николай Андреев: Во время пандемии мы не отказались от поставленных ранее стратегических целей, но на первый план вышли более оперативные задачи. Многие процессы перешли в онлайн, ускорились. При этом ключевым вопросом для нас стало сохранение высокого уровня безопасности технологий. Именно цифровая безопасность позволяет перевести процессы в дистанционный формат с наименьшими рисками.

Благодаря уже имеющемуся функционалу площадки был очень быстро запущен безопасный сервис "онлайн-перевыпуск электронной цифровой подписи". Он очень востребован при отсутствии возможности лично обратиться в удостоверяющий центр. Мы также организовали дистанционное заседание и голосование членов комиссий с возможностью подписания протоколов электронной подписью.

Наша площадка провела обновление программного комплекса по 44-ФЗ: запущен робот по сбору информации из внешних реестров РНП и СМСП, функционал контроля и логирования действий пользователя. Реализован быстрый поиск закупки и персональные настройки организаторов, обновлен календарь событий. Проведены доработки шаблонов документов для регионов - персонализированные форматы документов; автоматизирован и упрощен процесс формирования документов по закупкам.

В условиях напряженной удаленной работы наши специалисты завершили разработку и запуск уникального проекта "ситуационный центр по управлению проектами", опытная эксплуатация которого началась в Калужской области. Система предназначена для мониторинга и контроля исполнения национальных, федеральных и региональных проектов и связанных с ними контрактов и закупок.

Был расширен функционал автоматизированного маркетинга на площадке. Участники получают приглашение на торги, заказчики могут воспользоваться автоподбором поставщиков - аналитическим инструментом, предоставляющим список потенциальных контрагентов для приглашения к участию в процедуре. Учитывается участие контрагента в закупках по соответствующему предмету и региону, не ограничиваясь закупками, публикуемыми на площадке.

Какая поддержка нужна сейчас вашим клиентам?

Николай Андреев: Востребована поддержка процессов организации закупок в условиях удаленной работы. Для этого работает "горячая линия" по вопросам закупок в условиях пандемии с учетом актуальных поправок в законодательство.

Ведется практически ежедневная методическая поддержка заказчиков и поставщиков. Мы проводим бесплатные онлайн-вебинары и онлайн-конференции на самые актуальные темы: закупки медицинских изделий и лекарственных препаратов, импортозамещение, закупки у единственного поставщика, изменения в законодательстве. Онлайн-формат оказался очень популярным и удобным, он позволяет делиться опытом и не ограничиваться рамками регионов.

Для поставщиков магазина малых закупок SberB2B был создан каталог товаров, наиболее востребованных в период пандемии Covid-19.

В чем заключается особенность работы крупнейших коммерческих компаний по 223-ФЗ с цифровыми закупками?

Николай Андреев: Крупнейшие заказчики по 223-ФЗ - это, как правило, группы компаний, которые могут осуществлять закупки как по 223-ФЗ, так и по 44-ФЗ. Довольно часто они включают в себя и компании, которые работают по коммерческим правилам. В работе с такими группами необходимо учесть порядок работы с закупками по всем направлениям, при этом реализовать для заказчика единый подход в работе, "режим одного окна". Мы обеспечиваем выполнение единых закупочных требований в рамках группы, единый личный кабинет и персонализированную поддержку.

У таких заказчиков довольно часто используется своя внутренняя закупочная информационная система, в которую площадка должна встроиться. Сейчас, например, мы завершили сквозную интеграцию с 1С в сегменте коммерческих и закупок по 223-ФЗ для компании "Новапорт". Это интересный для нас проект с унифицированным подходом к разным правовым режимам закупок.

Все госзакупки проходят на 8 отобранных правительством РФ электронных площадках. Как повлияет на рынок и конкуренцию перевод на эти же площадки закупок по 223-ФЗ? Зачем нужно сокращать число площадок и унифицировать процесс торгов?

Николай Андреев: Большинство заказчиков по 223-ФЗ уже работают на отобранных правительством электронных площадках при проведении закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства. Функционал площадок понятен, был перестроен, в том числе, под потребности новых клиентов, ранее не размещавшихся на отобранных операторах. Кроме того, многие заказчики по 223-ФЗ и раньше выбирали отобранных операторов для всех своих закупок по 223-ФЗ. Поэтому проблем с переходом мы не видим.

Для регулятора удобнее контролировать отобранных операторов, тем более при условии унификации закупочных процедур. Во время пандемии регулятор, например, координировал работу площадок по 44-ФЗ и 223-ФЗ для СМСП, но не мог регулировать работу не отобранных операторов. А это создавало риски приостановки работы таких площадок и срыва закупок заказчиков.

Пока еще площадок по-прежнему очень много, некоторые создаются всего лишь для нескольких процедур. Думаю, что все осознают необходимость отбора операторов для клиентов по 223-ФЗ по всем конкурентным закупкам, а не только СМСП.

От унификации торговых процедур и сокращения количества электронных площадок в первую очередь выиграют поставщики, которым будет проще и дешевле участвовать в закупочных процедурах.

Какие сервисы, внедренные на вашей площадке в период пандемии, останутся востребованными после снятия ограничительных мер?

Николай Андреев: Мы слышим от заказчиков по 223-ФЗ, что они рады, что в этот сложный период есть готовая инфраструктура, ЭТП, ЕИС для проведения закупочных процедур и подписания документов. К пандемии мы все оказались готовы. На мой взгляд, главное сейчас то, что участники получают все нужные сервисы онлайн: банковские гарантии, электронный документооборот, финансовый документооборот.

Какие аналитические инструменты в помощь регионам внедряет Сбербанк-АСТ?

Николай Андреев: В регионах внедрено много различных систем. Прежде всего они нужны для мониторинга, анализа и оперативного реагирования на ситуацию по конкретной закупке. Нашим клиентам, уполномоченным органам по закупкам и руководству регионов нужны системы для контроля и отчетности. Для этого, как я уже рассказал, мы построили систему "ситуационный центр", которую ввели в эксплуатацию в Калужской области. Сервис позволяет на уровне региона, муниципалитета, конкретного объекта получать актуальную информацию о ходе реализации национальных и региональных проектов, закупок, контрактов и объектов. Наблюдатель может за несколько кликов найти причину возникшего риска или проблемы.

Процедуры выбора поставщиков по строительным работам переведены на конкурс, какие дополнительные услуги окажет организаторам "Сбербанк-АСТ"?

Николай Андреев: Мы еще не знаем, насколько востребованным у наших заказчиков будет конкурс. Многие проводят аукцион, потому что по нему уже сложилась правоприменительная практика и меньше вопросов у контролирующих органов. Мы со своей стороны хотим предложить методическую помощь. Во-первых, у нас есть бесплатный пакет конкурсной документации, который любой заказчик сможет применить в своей работе, а во-вторых, есть платные услуги - консалтинг для сложных или значимых закупок.

Какую стратегию вы считаете наиболее удачной при проведении закупок малого объема?

Николай Андреев: Я считаю, что для закупок малого объема должен быть применен тот же подход, что и для других бюджетных государственных расходов: контроль должен быть реализован в учетных системах заказчика на этапе контракта (не превышены ли лимиты, верно ли указана позиция каталога закупаемого объекта). В нашем магазине для закупок малого объема действует полноценный конкурентный рынок. В SberB2B большое количество поставщиков, которых нет на основной площадке. Считаю такой подход к закупкам малого объема на данный момент эффективным.

Пока поставщики только заходят в электронную торговлю, видят конкурентов, оценивают свои силы. В некоторых случаях поставщики не идут на основную площадку к заказчикам, а проводят процедуру в электронном магазине, так как для поставщика она значительно проще и понятнее.

С 1 октября вступят в силу новые правила закупок по 44-ФЗ у единственного поставщика до 3 млн рублей с использованием электронной площадки. Как это будет реализовано на "Сбербанк-АСТ"?

Николай Андреев: Мы готовы к новым правилам. На очном мероприятии в Калуге мы показывали уполномоченным органам регионов и заказчикам новую процедуру. Она во многом связана с тем, как Минфин РФ сформирует каталог (КТРУ). Для успешной электронной закупки у единственного поставщика должна быть не только нужная заказчику позиция в каталоге, но и сразу несколько параметров в предложении поставщика: он готов поставить товар определенной каталожной позиции, декларирует достаточное количество товара, которое автоматически будет зарезервировано под заказчика, готов поставить товар именно в тот регион и в тот срок, который укажет заказчик в извещении о закупке. И таких комплексных предложений о поставке должно быть не меньше двух, чтобы закупка состоялась

Хочу подчеркнуть, что мы всегда готовы реализовывать новеллы, предлагаемые регулятором, так как видим, что система госзакупок в России развивается, не стоит на месте. Наша компания готова к любым обоснованным вызовам. За 11 лет работы наша команда и сама платформа электронной площадки приобрела колоссальный опыт.