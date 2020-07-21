В мире
21.07.2020 13:13
Текст: Татьяна Хорошилова (sh@rg.ru)

Парламентарии Союзного государства наградили победителей "Славянского базара в Витебске"

Фото: fest-sbv.by Фото: fest-sbv.by
fest-sbv.by

Парламентарии Союзного государства приняли участие в мероприятиях XXIX Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске" и в Дне Союзного государства.

Фото: Наталия Федосенко/ТАСС
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В состав делегации Парламентского собрания вошли председатель Комиссии Парламентского собрания по информационной политике, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей по правам человека, национальным отношениям и средствам массовой информации Геннадий Давыдько, заместитель председателя Комиссии Парламентского собрания по социальной и молодежной политике, науке, культуре и гуманитарным вопросам, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодежной политике Людмила Макарина-Кибак, член Комиссии Парламентского собрания по бюджету и финансам, заместитель председателя Постоянной комиссии Палаты представителей по жилищной политике и строительству Оксана Гайдук, член Комиссии Парламентского собрания по социальной и молодежной политике, науке, культуре и гуманитарным вопросам, член Постоянной комиссии Совета Республики по законодательству и государственному строительству Анатолий Щастный.

Депутаты приняли участие в пресс-конференции, посвященной началу XXIX Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске", в церемонии торжественного открытия фестиваля в Летнем амфитеатре, в церемонии возложения цветов к Вечному огню вместе с Госсекретарем Союзного государства Григорием Рапотой в день Союзного государства на фестивале.

Фото: БЕЛТА
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Главным событием Дня Союзного государства стал концерт "Живая музыка кино". Во время торжественной части председатель Комиссии Парламентского собрания по информационной политике Геннадий Давыдько передал приветствие участникам и гостям фестиваля председателя Парламентского собрания Союза Беларуси и России Вячеслава Володина.

По итогам фестивальных конкурсов специальные дипломы Парламентского собрания были вручены на концерте закрытия "лучшему исполнителю эстрадной песни от Республики Беларусь" и "лучшему исполнителю эстрадной песни от Российской Федерации" - Роману Волозневу и Елене Фрейман.

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