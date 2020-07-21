Парламентарии Союзного государства наградили победителей "Славянского базара в Витебске"

Парламентарии Союзного государства приняли участие в мероприятиях XXIX Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске" и в Дне Союзного государства.

В состав делегации Парламентского собрания вошли председатель Комиссии Парламентского собрания по информационной политике, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей по правам человека, национальным отношениям и средствам массовой информации Геннадий Давыдько, заместитель председателя Комиссии Парламентского собрания по социальной и молодежной политике, науке, культуре и гуманитарным вопросам, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодежной политике Людмила Макарина-Кибак, член Комиссии Парламентского собрания по бюджету и финансам, заместитель председателя Постоянной комиссии Палаты представителей по жилищной политике и строительству Оксана Гайдук, член Комиссии Парламентского собрания по социальной и молодежной политике, науке, культуре и гуманитарным вопросам, член Постоянной комиссии Совета Республики по законодательству и государственному строительству Анатолий Щастный.

Депутаты приняли участие в пресс-конференции, посвященной началу XXIX Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске", в церемонии торжественного открытия фестиваля в Летнем амфитеатре, в церемонии возложения цветов к Вечному огню вместе с Госсекретарем Союзного государства Григорием Рапотой в день Союзного государства на фестивале.

Главным событием Дня Союзного государства стал концерт "Живая музыка кино". Во время торжественной части председатель Комиссии Парламентского собрания по информационной политике Геннадий Давыдько передал приветствие участникам и гостям фестиваля председателя Парламентского собрания Союза Беларуси и России Вячеслава Володина.

По итогам фестивальных конкурсов специальные дипломы Парламентского собрания были вручены на концерте закрытия "лучшему исполнителю эстрадной песни от Республики Беларусь" и "лучшему исполнителю эстрадной песни от Российской Федерации" - Роману Волозневу и Елене Фрейман.