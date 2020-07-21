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21.07.2020 18:26
Рубрика: Экономика

Рыбе ищут, где лучше

Печень трески разгрузят от излишнего регулирования
Текст: Татьяна Карабут
Российская газета - Федеральный выпуск № 159(8213)
Печень трески, изготовленная прямо на судах-охлажденщиках, вернется на прилавки российских магазинов. Росрыболовство инициировало поправки в закон, которые должны восстановить возникшую полтора года назад несправедливость.

Как рассказали "РГ" в Росрыболовстве, с 1 января 2019 года уловы прибрежного рыболовства и продукция, изготовленная из них непосредственно на судах, должна доставляться, храниться и выгружаться только в живом, свежем и охлажденном виде. "При такой формулировке закона производство консервов из печени рыб и производство кормовой рыбной муки весьма затруднительно", - поясняют в ведомстве. Поэтому совместно с отраслевыми ассоциациями Росрыболовство направило в минсельхоз предложения вернуть такое право рыбакам, занимающимся прибрежным ловом.
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В минсельхозе "РГ" подтвердили, что письмо Росрыболовства получили и готовят изменения в закон. Вместе с тем, в минсельхозе и Росрыболовстве уточнили, что кормовая рыбная мука и печень трески - продукция глубокой переработки. Она может без ограничений производиться при рыболовстве промышленным способом, который рыбаки вправе выбрать. Смысл же прибрежного рыболовства по закону заключается прежде всего в вылове и доставке рыбы на берег.

Для компаний, специализирующихся на прибрежном рыболовстве, переработка субпродуктов (в виде печени) и отходов тут же на судах в консервы и муку приносила неплохой доход, говорит гендиректор "Союза рыбопромышленников Севера" Константин Древетняк. А потребитель получал свежий качественный продукт. Ведь большие компании, занимающиеся промышленным ловом, как правило, перерабатывают печень трески уже на берегу и, значит, предварительно замораживают, чтобы довезти в сохранности.

Тогда как "прибрежники" закатывали в консервы печень только что выловленной трески, сохраняя тем самым все ее полезные свойства. Но с вступлением в силу новых норм закона компании, специализирующиеся на прибрежном рыболовстве, вынуждены выбрасывать отходы за борт. Впрочем, сейчас, по словам Древетняка, проблема временно купирована: из-за коронавируса прибрежное рыболовство пока встало, да и надзорные органы, понимая абсурдность ситуации, стараются лишний раз не наказывать рыбаков штрафами.

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