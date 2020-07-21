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21.07.2020 12:52
Рубрика: Власть

Песков заявил о невмешательстве России в британскую политику

Текст: Кира Латухина
В Кремле следят в основном за тем, что происходит в России, и сейчас главное - национальные цели развития страны до 2030 года, а не британские доклады о якобы вмешательстве в выборы. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на брифинге для журналистов.

Комментируя планы комитета британского парламента по разведке опубликовать сегодня доклад о якобы вмешательстве Москвы в британскую политику, Песков подчеркнул: "Мы не знаем, что будет в этом докладе. Безусловно, главным образом, мы следим за тем, что происходит у нас в стране. В настоящее время для нас главное - приоритетные области развития страны до 2030 года".

Фото: EPA-EFE/ANDY RAIN
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"Россия никогда не вмешивалась в электоральные процессы ни в одной стране - ни в США, ни в Великобритании, ни в других странах. Мы не делаем это сами и не терпим, когда другие страны пытаются вмешиваться в наши политические дела", - заявил пресс-секретарь главы государства.

"Даже если в этом докладе будут содержаться некие эфемерные обвинения, бьюсь об заклад уже сейчас, что они не будут на чем-либо основываться, это будут очередные голословные обвинения, - также заявил представитель Кремля. - Надеемся, что хотя бы в этот раз, после богатого опыта союзников Великобритании с расследованиями о вмешательстве, которые привели к отрицательным результатам и ничего не подтвердили, что будут какие-то документы, лишенные каких-то голословных обвинений или намеков".

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