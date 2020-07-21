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21.07.2020 14:51
Рубрика: Экономика

Получать соцуслуги бесплатно можно будет в частных организациях

Текст: Елена Манукиян
Граждане смогут получать часть услуг с помощью сертификатов и самостоятельно выбирать организации, которые их предоставят, сообщили в пресс-службе Минфина.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В ведомстве пояснили, что вступил в силу подготовленный Минфином пакет законов о социальном заказе, направленный на повышение качества оказания государственных услуг в социальной сфере.

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Нововведения направлены на вовлечение негосударственных организации в оказание государственных и муниципальных услуг за счет бюджетных средств, а также созданы равные условия работы для государственных и негосударственных организаций.

Госфинансирование частные компании смогут получить по шести направлениям: здравоохранение, социальная защита, занятость населения, физкультура, спорт и туризм. Гражданам эти услуги будут предоставляться бесплатно по социальному сертификату.

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"Власти на местах смогут формировать госзаказ на социальные услуги и использовать новые инструменты для организации их оказания, работая как с собственными учреждениями, так и с негосударственными организациями. При использовании сертификата у потребителя появится выбор, и как следствие станет лучше качество и увеличится доступность бюджетных услуг. Использование предусмотренного законом конкурса и сертификатов для негосударственных исполнителей сделает проще и понятнее работу с государственным сектором", - рассказал заместитель министра финансов Алексей Лавров.

В пресс-службе Минфина подчеркнули, что выдавать сертификаты будет орган, который занимается организацией оказания этих услуг. Например, служба занятости, которая организует обучение и переобучение безработных. При этом граждане смогут получать услуги как по сертификатам, с которыми можно обратиться в любую государственную или негосударственную организацию, так и без него, но только в государственном учреждении.

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