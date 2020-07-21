Профессор Жак Паганель из романа "Дети капитана Гранта", чье имя стало собирательным образом ученого-натуралиста, был бы несказанно удивлен, узнав, какую коллекцию дикорастущих смогли собрать за полтора года инициаторы онлайн-проекта "Флора России". Начинали с 11 тысяч, а сейчас в уникальном ботаническом фотобанке более 600 тысяч наблюдений.

Обыкновенные граждане - физики и лирики, заядлые туристы и домоседы-дачники - добровольно и с большим азартом помогают профессионалам в сборе данных о современном биоразнообразии России. По существу у нас на глазах реализуется масштабный социальный эксперимент по привлечению непрофессиональных натуралистов в современный научный процесс изучения природы.

Чтобы понять, как это работает, а заодно узнать для себя много интересного, достаточно заглянуть на упомянутый портал "Флора России". Он создан сотрудниками биофака МГУ и запущен на международной платформе iNaturalist. Работа портала устроена так, что любой зарегистрированный пользователь - профессиональный исследователь или просто любитель природы -добровольно загружает свои фотографии дикорастущих растений на платформу в iNaturalist. Там же их идентифицируют.

Загляните - и вы с удивлением узнаете, что по пути на дачу сфотографировали не просто лопух, а Лопух Паутинистый и Подорожник Ланцентный. Дальше больше. Если сосед по улице развел на границе с вами Крапиву Двухдомную, а делиться урожаем не хочет, можно дать ему несимметричный ответ - посадить с другой стороны забора Недотрогу Железистую. А где недотрогу найти и как ее узнать? Ответы - на портале "Флора России".

Сегодня это автоматический агрегатор 85 региональных проектов. В лидерах по числу наблюдений и участников - Москва и Подмосковье, а по количеству представленных видов на первых позициях Дагестан и Крым, которые выделяются разнообразными природными условиями горных экосистем. По мнению ведущего научного сотрудника Биологического факультета МГУ Алексея Серегина, успех проекта во многом предопределен развитием современных информационных технологий. Перелом наметился, когда ученые-полевики обзавелись в экспедициях гаджетами: навигаторами, цифровыми фотоаппаратами, спутниковыми телефонами, планшетами.

Без участия человека смартфон записывает в exif-файл фотографии координаты, дату и время съемки

- Постепенно все эти функции стал выполнять смартфон. Сегодня он "принят на вооружение" не только учеными, но и армией любителей природы, - пояснил Серегин. - Участники проекта отыскивают новые или хорошо знакомые растения и фотографируют их на смартфон. При этом в exif-файл фотографии уже без участия человека записываются координаты, дата и время съемки.

Для привлечения новых участников проводят даже соревнования: международный City Nature Challenge, Командный кубок России по фотофиксации дикорастущих растений, биоблицы для школьников.