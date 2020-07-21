Премьер Беларуси нацеливает на переход к вопросам стратегического развития

Уверенность в том, что экономическая стабилизация в Беларуси позволяет переходить к вопросам стратегического развития, выразил 21 июля премьер-министр Роман Головченко, сообщает БЕЛТА, цитируя его выступление на заседании президиума кабинета министров.

Правда, касаясь проекта национального бюджета, он признал, что его формирование происходит "в непростых условиях ограниченных ресурсов". Поэтому, полагает премьер, главное требование заключается в обслуживании обязательств по государственному долгу, сбалансированности и обеспечение социальных расходов.

Другими словами, финансовый портфель страны будет кроиться исходя из сценария экономического развития. "Это ВВП на уровне 103,5 процента, а среднегодовая цена на нефть - около $40 за баррель", - допускает Головченко. Хотя, пояснил он, правительство отдает себе отчет в том, что такой подход сопряжен с дополнительными рисками, а для их нивелирования "потребуется реализация ряда системных мер бюджетно-налоговой политики".

В то же время, по его словам, в стране постепенно восстанавливаются промышленность, транспортная отрасль, торговля, и ситуация на рынке труда контролируемая. Премьер считает основные направления социально-экономического развития аннотацией будущей программы на предстоящую пятилетку, цель которой состоит в том, чтобы выйти в 2025 году на валовый внутренний продукт в $100 млрд.

Головченко сконцентрировал внимание своих коллег на тех условиях, при которых возможен запланированный экономический рост, в том числе, за счет решения проблем неэффективно работающего госсектора, повышения роли организаций частной формы собственности и эффективности занятости. Кроме того, уточнил он, программа на пятилетку должна быть понятной для людей и руководителей.

"Закладываемые принципиально новые подходы должны отражать новое качество развития страны в изменившихся макроэкономических условиях, более высокие стратегические задачи", - пояснил глава правительства РБ. Он сообщил, что на следующую пятилетку предлагается в качестве приоритета определить развитие регионов через новые производства и инвестиции.

Говоря о тарифной политике, премьер-министр напомнил, что задача ухода от перекрестного субсидирования уже ставилась в повестку дня. "Но в силу объективных экономических причин она не была решена. С повестки она не снимается, ее необходимо решать", - резюмировал он.