При ракетной атаке на Дамаск пострадали семь сирийских военных

Израильская ракетная атака на Дамаск и его пригороды была успешно отбита, но в ходе ее различные ранения получили семь сирийских военнослужащих, передает ТАСС со ссылкой на местное информационное агентство САНА.

"Израиль нанес в 21:48 серию ракетных ударов по объектам в южных предместьях Дамаска. Сирийские зенитчики успешно отразили атаку и поразили большинство ракет, прежде чем они достигли наземных целей", - отмечается в коммюнике сирийского военного командования.

По данным армейских источников, обстрел Дамаска велся о стороны оккупированных Голанских высот из района Мадждаль-Шамс. Со стороны Израиля эту информацию никак не прокомментировали.

В Дамаске также сообщили о материальном ущербе в результате обстрела, но масштабы ущерба не уточняются.