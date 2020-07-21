Профессор назвал число "нулевых пациентов" с коронавирусом в России

В России не было одного "нулевого" пациента. Можно смело говорить о целой группе таких людей, инфицированных SARS-CoV-2. "У нас было множество завозов", - поделился своим мнением с РИА Новости профессор Сколтеха Георгий Базыкин.

Он рассказал, что удалось отследить девять линий распространения коронавируса в РФ. И привел конкретные примеры. "В Якутию вирус привезли менеджеры энергетической компании, посещавшие Швейцарию. А в Чечню SARS-CoV-2 попал из Саудовской Аравии. "И данный штамм есть только в Чечне, в Москве и Санкт-Петербурге его нет", - подчеркнул Базыкин.

При этом точно сказать, как коронавирус распространялся по регионам, ученые не могут. Мало данных. Но, даже с учетом имеющейся информации, можно говорить, что "нулевых пациентов" в России минимум 67. И каждый из них спровоцировал "маленькую вспышку" коронавируса в отдельно взятом регионе.

Базыкин добавил, что число линий распространения COVID-19 не совпадает с числом "нулевых пациентов". Это связано с тем, что некоторые заразившиеся не стали распространителями вируса.