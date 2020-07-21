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21.07.2020 17:24
Рубрика: Власть

Путин наградил танкиста-освободителя Освенцима

Текст: Кира Латухина
Президент наградил большую группу граждан, среди которых - работники самых разных отраслей. В их числе - ветеран Великой Отечественной войны, парламентарии, дипломаты, журналисты, общественные и религиозные деятели и многие другие.
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Орден Александра Невского за большой вклад в дело сохранения исторической памяти о событиях и уроках Второй мировой войны получит Давид Душман, ветеран Великой Отечественной войны, последний оставшийся в живых танкист, освобождавший Освенцим, знаменитый советский и российский тренер по фехтованию.

Фото: Максим Блинов/ РИА Новости
Путин определил пять национальных целей развития России

Постпред РФ при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Геннадий Гатилов награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени, а постпред РФ при Совете Европы в Страсбурге Иван Солтановский - орденом Почета.

Орденами Дружбы отмечены послы РФ в Хорватии и в Боснии и Герцеговине Анвар Азимов и Петр Иванцов. Посол в отставке Дока Завгаев получит орден "За заслуги перед Отечеством" III степени.

Первый заместитель гендиректора Росатома Кирилл Комаров награжден орденом Александра Невского. За активную общественную деятельность по социальной поддержке ветеранов и патриотическому воспитанию молодежи такой же награды удостоен главный инспектор Управления генеральных инспекторов Минобороны Владимир Исаков.

Орден Александра Невского получат сенатор Эдуард Россель и глава заксобрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров. Орден Почета - сенаторы Александр Акимов и Сергей Калашников, депутат Госдумы Михаил Терентьев, а орден Дружбы - сенатор Валерий Пономарев. Медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени награждены сенаторы Андрей Епишин, Александр Ермаков, Алексей Коротков и Вадим Харлов.

Орден Дружбы будет вручен представителю Патриарха Сербского при Патриархе Московском и всея Руси, настоятелю Сербского подворья Антонию Пантеличу.

Путин поручил обеспечить рост доходов и пенсий не ниже инфляции

Почетными грамотами президент наградил участников строительства трассы Москва-Петербург, их коллеги также получили благодарность. За подготовку и проведение саммита и экономического форума "Россия-Африка" в Сочи почетных грамот удостоены три сотрудника МИД и еще 15 получили благодарность президента, в их числе - замминистра Михаил Богданов, спецпредставитель президента по Ближнему Востоку и странам Африки.

Почетными грамотами награжден целый ряд сотрудников профильных организаций за большой вклад в реализацию проекта по переходу России на цифровой формат вещания.

Благодарность президент объявил двум трудовым коллективам: Государственному архиву и Российскому государственному университету нефти и газа имени И. М. Губкина, и целому ряду сотрудников ТАСС.

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