Путин обсудил с главой "РусГидро" ситуацию на Дальнем Востоке

Президент провел встречу с главой "РусГидро" Николаем Шульгиновым.

Владимир Путин предложил поговорить о результатах работы: "Уже за полгода можно подводить итоги". "И по сравнению с прошлым годом, как вы смотрите", - предложил он.

Прошлый год для компании был юбилейным - 15 лет, и за это время "РусГидро" стал крупным энергохолдингом, в котором есть все виды генерации, кроме атомной. Осенне-зимний период в 2019 году прошли штатно. Докладчик отдельно рассказал про ситуацию на Дальнем Востоке, где электропотребление растет темпами выше среднероссийских, причем рост не прекратился даже во время пандемии. "Для нас это вызов, для дальневосточной энергетики, нужно на него отвечать, растет загрузка станций", - заметил он. И добавил, что ФАС до сих пор не решила вопрос об учете в тарифах Дальневосточной генерирующей компании выпадающих доходов.

Глава "РусГидро" привел ряд цифр по 2019 году и началу этого года. Установленная мощность выросла до 39,7 гигаватт, выработка электроэнергии в 2019 году составила 143 млрд - выше, чем за последние три года. Выросла и выручка. Налоги за прошлый год - рост три процента, инвестиции - 93 млрд рублей, плюс 12 процентов, сообщил докладчик. Рост капитализации с 1 января 2019 года - 52 процента, по 2020 году - 31 процент.

Были введены и новые гидроэлектростанции: в прошлом году Нижне-Бурейская ГЭС, Сахалинская ГРЭС-2, Зарамагская ГЭС-1 и Верхнебалкарская ГЭС в горах на тысяче метров. В этом году - Усть-Джегутинская малая ГЭС и ТЭЦ в Советской Гавани. Продолжается программа модернизации оборудования на гидростанциях с увеличением мощности. За год техподсоединение потребителей - 20 тысяч, примерно 773 мегаватта.

Инвестиционные планы пятилетки сокращать не будут, заверил Шульгинов: "У нас есть предложение даже их увеличить". "Планы 2020 года - это Советская Гавань, Среднеканская ГЭС, реализация объединения Певек-Билибино, связано это с выводом Билибинской АЭС на Чукотке. Малые ГЭС, которые мы продолжаем строить на Северном Кавказе", - перечислил он.

Была у главы "РусГидро" и одна просьба. Программа модернизации тепловой энергетики в европейской части Сибири, на Урале уже запущена, сказал он. А вот программа по Дальнему Востоку - пока нет, хотя ее поддержали и президент, и правительство. Стоимость объектов - примерно 171 млрд рублей на пять лет. "Сегодня - стадия проектирования, ввод в эксплуатацию - до 2026 года", - пояснил докладчик и попросил помочь ускорить принятие нормативно-правовых актов правительством и Госдумой по созданию механизма гарантированной окупаемости инвестиций на Дальнем Востоке. Это позволит запустить программу. "Это мультипликативный эффект для развития энергомашиностроения, для строительных организаций, для рабочих мест, для налогов и так далее", - сказал Шульгинов.