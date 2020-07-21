Путин обсудил с главой "РусГидро" ситуацию на Дальнем Востоке

Новости

Петербуржцам запретили самостоятельно стеклить балконы 15:09
Депутат МГД рассказал о необходимости дополнительной поддержки столичных театров и музеев 15:06
Хуснуллин: Восстановлены права более 1,1 тысячи дольщиков в 7 регионах 15:02
Анапские депутаты приняли отставку мэра Юрия Полякова 14:56
Cколько можно сэкономить на оплате ЖКХ при отключении горячей воды 14:54
В Свердловской области паводок смыл форелевую ферму 14:49
Госдума разрешила увеличить бюджетные расходы 14:47
Врачи из Казахстана приехали в Москву перенять опыт борьбы с COVID-19 14:43
В Сочи смерч вышел с моря на пляж и повредил оборудование 14:29
Столичные экологи начали читать малышам сказки о природе 14:29
Два браконьера за убийство рысей могут сесть на 5 лет 14:25
Петербурженку наказали за сожженную в Вечном огне розу 14:21
Захвативший автобус в Луцке выдвинул требования 14:20
Депутаты "Единой России" смогут регулярно встречаться с избирателями 14:15
Мошенники списали с чужой банковской карты 5 миллионов рублей 14:14
Ученые: коронавирус передается мельчайшими аэрозольными частицами 14:14
СК завершил расследование дела о фото Гитлера на сайте "Бессмертного полка" 14:02
Полицейские задержали участников танцев на МКАД 14:00
Правоохранители задержали в Москве мужчину, устроившего стрельбу 14:00
Два клуба РПЛ предложили контракт Александру Кокорину 13:59
На Венере обнаружили десятки действующих вулканов 13:59
В США проголосовали за санкции против "Северного потока-2" и "Турецкого потока" 13:58
В Петербурге начались обыски у саентологов по делу о мошенничестве 13:55
На Ставрополье из-за пылевой бури в ДТП пострадали пять человек 13:52
Вопросы сотрудничества в здравоохранении обсудят представители СНГ 13:50
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
ВС расширил возможности граждан в защите прав при спорах с чиновниками
ВС расширил возможности граждан в защите прав при спорах с чиновниками
Задайте вопрос об увеличении тарифов на ЖКУ, начислениях и пересчетах
Задайте вопрос об увеличении тарифов на ЖКУ, начислениях и пересчетах
21.07.2020 14:27
Рубрика: Власть

Путин обсудил с главой "РусГидро" ситуацию на Дальнем Востоке

Текст: Кира Латухина
Президент провел встречу с главой "РусГидро" Николаем Шульгиновым.

Владимир Путин предложил поговорить о результатах работы: "Уже за полгода можно подводить итоги". "И по сравнению с прошлым годом, как вы смотрите", - предложил он.

Прошлый год для компании был юбилейным - 15 лет, и за это время "РусГидро" стал крупным энергохолдингом, в котором есть все виды генерации, кроме атомной. Осенне-зимний период в 2019 году прошли штатно. Докладчик отдельно рассказал про ситуацию на Дальнем Востоке, где электропотребление растет темпами выше среднероссийских, причем рост не прекратился даже во время пандемии. "Для нас это вызов, для дальневосточной энергетики, нужно на него отвечать, растет загрузка станций", - заметил он. И добавил, что ФАС до сих пор не решила вопрос об учете в тарифах Дальневосточной генерирующей компании выпадающих доходов.

Фото: Максим Блинов/ РИА Новости
Путин определил пять национальных целей развития России

Глава "РусГидро" привел ряд цифр по 2019 году и началу этого года. Установленная мощность выросла до 39,7 гигаватт, выработка электроэнергии в 2019 году составила 143 млрд - выше, чем за последние три года. Выросла и выручка. Налоги за прошлый год - рост три процента, инвестиции - 93 млрд рублей, плюс 12 процентов, сообщил докладчик. Рост капитализации с 1 января 2019 года - 52 процента, по 2020 году - 31 процент.

Были введены и новые гидроэлектростанции: в прошлом году Нижне-Бурейская ГЭС, Сахалинская ГРЭС-2, Зарамагская ГЭС-1 и Верхнебалкарская ГЭС в горах на тысяче метров. В этом году - Усть-Джегутинская малая ГЭС и ТЭЦ в Советской Гавани. Продолжается программа модернизации оборудования на гидростанциях с увеличением мощности. За год техподсоединение потребителей - 20 тысяч, примерно 773 мегаватта.

Инвестиционные планы пятилетки сокращать не будут, заверил Шульгинов: "У нас есть предложение даже их увеличить". "Планы 2020 года - это Советская Гавань, Среднеканская ГЭС, реализация объединения Певек-Билибино, связано это с выводом Билибинской АЭС на Чукотке. Малые ГЭС, которые мы продолжаем строить на Северном Кавказе", - перечислил он.

Была у главы "РусГидро" и одна просьба. Программа модернизации тепловой энергетики в европейской части Сибири, на Урале уже запущена, сказал он. А вот программа по Дальнему Востоку - пока нет, хотя ее поддержали и президент, и правительство. Стоимость объектов - примерно 171 млрд рублей на пять лет. "Сегодня - стадия проектирования, ввод в эксплуатацию - до 2026 года", - пояснил докладчик и попросил помочь ускорить принятие нормативно-правовых актов правительством и Госдумой по созданию механизма гарантированной окупаемости инвестиций на Дальнем Востоке. Это позволит запустить программу. "Это мультипликативный эффект для развития энергомашиностроения, для строительных организаций, для рабочих мест, для налогов и так далее", - сказал Шульгинов.

Власть Работа власти Госуправление Президент Компании Энергетика Русгидро

Главное сегодня

Путин: Продолжительность жизни в РФ к 2030 году должна вырасти до 78 лет
Госдума разрешила увеличить бюджетные расходы
Стало известно настоящее имя захватчика автобуса в Луцке
Составлен рейтинг регионов России по качеству жизни
Международные полеты возобновятся из шести городов России
Владимир Путин рассказал о значении поправок в Конституцию
Минкомсвязь предложила отслеживать больных коронавирусом по геолокации