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21.07.2020 12:20
Рубрика: Власть

Путин определил пять национальных целей развития России

Текст: Кира Латухина
Президент подписал указ о национальных целях развития России до 2030 года - в целях осуществления прорывного развития, увеличения численности населения, повышения уровня жизни, создания комфортных условий для граждан, а также раскрытия таланта каждого человека.
Фото: Максим Блинов/ РИА Новости Фото: Максим Блинов/ РИА Новости
Фото: Максим Блинов/ РИА Новости

Всего национальных целей пять. Это сохранение населения, здоровье и благополучие людей; возможности для самореализации и развития талантов; комфортная и безопасная среда для жизни; достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство, а также цифровая трансформация.

Фото: iStock
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Глава государства установил целевые показатели, характеризующие достижение национальных целей к 2030 году. По первой цели, в частности, это повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет; снижение уровня бедности в два раза по сравнению с показателем 2017 года; увеличение доли граждан, систематически занимающихся физкультурой и спортом, до 70 процентов. По второй цели - вхождение России в десятку ведущих стран по качеству общего образования; формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов; обеспечение присутствия РФ в десятке ведущих стран по объему научных исследований и разработок; создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности; увеличение доли волонтеров до 15 процентов; утроение числа посещений культурных мероприятий по сравнению с показателем 2019 года.

По третьей цели показатели следующие: улучшение жилищных условий не менее 5 млн семей ежегодно и увеличение объема жилищного строительства не менее чем до 120 млн кв м в год; улучшение качества городской среды в полтора раза; обеспечение доли дорожной сети в крупнейших городских агломерациях, соответствующей нормативным требованиям, на уровне не менее 85 процентов; создание устойчивой системы обращения с твердыми коммунальными отходами, обеспечивающей стопроцентную сортировку и снижение в два раза объема отходов, направляемых на полигоны; снижение выбросов опасных загрязняющих веществ в два раза; ликвидация наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде и экологическое оздоровление водных объектов.

Показатели для четвертой цели: обеспечение темпа роста ВВП выше среднемирового при сохранении макроэкономической стабильности; обеспечение темпа устойчивого роста доходов населения и уровня пенсионного обеспечения не ниже инфляции; реальный рост инвестиций в основной капитал не менее 70 процентов по сравнению с показателем 2020 года; реальный рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров не менее 70 процентов по сравнению с показателем 2020 года; увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства до 25 млн человек.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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По пятой цели президент прописал следующие показатели: достижение "цифровой зрелости" ключевых отраслей экономики и социальной сферы, а также госуправления; увеличение доли массовых социально значимых услуг, доступных в электронном виде, до 95 процентов; рост доли домохозяйств, которым обеспечена возможность широкополосного доступа к интернету, до 97 процентов; увеличение вложений в отечественные решения в сфере информационных технологий в четыре раза по сравнению с показателем 2019 года.

Правительству до 30 октября поручено представить предложения по приведению указа "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" в соответствие с новым указом. Также кабмин должен скорректировать (разработать) при участии Госсовета и представить на рассмотрение Совета при президенте по стратегическому развитию и нацпроектам национальные проекты, направленные на достижение упомянутых национальных целей. Еще необходимо представить единый план по достижению национальных целей развития на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года.

Власть Работа власти Внутренняя политика Президент Национальные проекты 2019-2024

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