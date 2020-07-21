Путин поручил обеспечить рост доходов и пенсий не ниже инфляции

Президент России Владимир Путин в своем указе "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года" поставил задачу обеспечить рост доходов и пенсий не ниже инфляции. Документ опубликован на сайте Кремля.
"Обеспечение темпа устойчивого роста доходов населения и уровня пенсионного обеспечения не ниже инфляции" установлено в качестве целевого показателя в рамках национальной цели "Достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство".
Также глава государства поручил обеспечить в 2030 году темп роста ВВП страны выше среднемирового уровня, увеличение инвестиций в основной капитал и экспорта несырьевых товаров не менее 70% по сравнению с 2020 годом и рост численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых, до 25 миллионов человек.