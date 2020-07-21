Работодатели обязаны проверять, не вредна ли для здоровья работа в офисе

Изменились требования по обязательному медосмотру офисных работников. Теперь осмотр должны будут проходить только те, у кого на рабочем месте превышен уровень электромагнитного излучения. Насколько вредны для здоровья условия в каждом конкретном офисе, обязаны установить работодатели.

Работа за компьютером официально не считается вредной, но все равно человеку надо быть осторожным. Фото: istockphoto.com

Раньше медосмотр были обязаны проходить все офисные работники, поскольку работа за компьютером считалась вредной. Но, скажем честно, много ли обитателей офисов знали о таких правилах? А как часто руководство доплачивало за вредность труженикам электронных полей?

Теперь минтруд и минздрав признали, что уровень излучения от компьютера незначительный, а значит, не опасен для здоровья. И исключили работу за компьютером из списка вредных факторов. Тем не менее это не значит, что здоровье сотрудников офисов совсем осталось без правовой защиты. Медосмотр должны проходить те офисные работники, у которых на рабочем месте уровень электромагнитного излучения выше нормы. Гражданам, на чьем месте фон признают нездоровым, раз в два года нужно будет посетить кабинет невролога и офтальмолога. Соответствующие нормы вступили в силу в мае.

Но как определить, что рабочее место вредное? Вредным считается электромагнитное поле широкополосного спектра частот: 5 Гц-2 кГц, 2 кГц-400 кГц (при превышении предельно допустимого уровня). Как отмечают эксперты, уровень электромагнитного поля может быть выше нормы, например, при отсутствии заземления или при неисправности компьютера. Выявить это можно с помощью специальной оценки условий труда, которую работодатель обязан проводить каждые 5 лет. "На сегодняшний день все электрооборудование должно иметь соответствующий сертификат, при наличии которого компьютер считается безопасным. При превышении электромагнитного излучения, прежде чем предоставлять гарантии и компенсации, необходимо поднять вопрос о замене оборудования (компьютера) или выявлении и устранении причин его неправильной эксплуатации", - отмечает руководитель технической инспекции труда Московской федерации профсоюзов Анатолий Захаренков.

При этом, если условия труда признаны здоровыми, а сотрудник все-таки считает свое рабочее место вредным, он может оспорить результаты специальной оценки условий труда, но только если методика проведения оценки условий труда была нарушена. Например, можно написать жалобу в государственную инспекцию труда.

"Если государственный инспектор при проведении проверки найдет подтверждение фактов нарушения методики проведения специальной оценки условий труда, он может либо инициировать процедуру проведения экспертизы качества специальной оценки условий труда (бесплатно) либо своим предписанием обязать работодателя провести еще одну, внеплановую СОУТ", - поясняет Анатолий Захаренков.

Работник может за свой счет самостоятельно заказать независимую инструментальную экспертизу качества спецоценки. Но впоследствии придется доказывать в суде, какие из полученных результатов являются истинными: спецоценки или ее экспертизы. "Если на рабочем месте по итогам проведения специальной оценки условий труда установлены вредные условия труда, ухудшение здоровья работника может быть зафиксировано при проведении периодического медицинского осмотра. В этом случае работодатель обязан вывести работника из вредных условий труда и предоставить ему другую работу в соответствии с его квалификацией", - поясняет эксперт.

Если ухудшение здоровья значительно, работник может быть направлен в специализированное медучреждение (Центр профпатологии) для установления диагноза "хроническое профессиональное заболевание".

"Если таковой будет установлен, работодателем инициируется процедура расследования профессионального заболевания, в рамках которой и устанавливается связь диагноза с рабочим местом за компьютером", - говорит Анатолий Захаренков.

Кстати, многие работодатели убеждены, что работа в офисе не может быть вредной, а потому не проводят специальную оценку условий труда. Между тем такую проверку должны обязательно проводить все организации. Согласно КоАП работодатель, который не проводит специальную оценку условий труда, должен заплатить штраф. Для должностных лиц он составляет 5-10 тысяч рублей. Для юридических лиц - от 60 до 80 тысяч рублей.

Досье "РГ"

Хотя ведомства и исключили работу за компьютером из перечня вредных факторов из-за того, что уровень излучения от компьютера не опасен для здоровья, это не означает, что работать в офисе теперь не вредно. Сидячая работа сама по себе несет риски здоровью.

Как отмечает врач-флеболог Дмитрий Росуховский, основная проблема офисных работников - тромбоз и варикоз. Для предотвращения таких заболеваний эксперт рекомендует делать перерывы в работе. "Поставьте себе напоминание на каждые 45 минут. Нужно встать, размять ноги и выпрямить спину, сделать несколько глубоких вдохов и длинных выдохов. Важно в жаркое время года не допускать обезвоживания - выпить несколько глотков воды. Теперь можно опять садиться за компьютер.

Врач-хирург Сергей Федосов обращает внимание и на другую проблему - гиподинамию, то есть застой крови в нижних конечностях и тазовых органах. "Решение простое - периодически вставать и ходить по офису, к коллегам в соседний отдел, сделать чашку чая или подойти к окну и посмотреть вдаль - тот самый отдых для глаз", - говорит эксперт.

"Еще одна проблема - это длительная работа за клавиатурой, которая ведет к развитию синдрома запястного канала и, как следствие, онемению пальцев. Этим синдромом чаще всего страдают те, кто много использует мышку или набирает на компьютере большие тексты. Чтобы минимизировать подобные риски, нужно использовать подставки под руки или эргономичную клавиатуру либо делать зарядку для кистей (тренироваться с помощью кистевого эспандера)", - советует врач.