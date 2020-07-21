Ракета SpaceX вывела на орбиту южнокорейский военный спутник

Американская компания SpaceX помогла Южной Корее вывести на орбиту первый военный коммуникационный спутник ANASIS 2.

Ракета-носитель Falcon 9 стартовала с космодрома на мысе Канаверал (Флорида) в 00:30 по московскому времени. Первая ступень ракеты вернулась на специальную платформу в Атлантическом океане.

Как сообщает ТАСС, ANASIS 2 - это первый южнокорейский спутник такого типа. Аппарат был создан при участии Lockheed Martin и Airbus Group и предназначен для обеспечения защищенной и устойчивой к помехам связи.