113 тысяч москвичей за месяц оформили электронную медкарту. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Она рассказала:

- Цифровизация здравоохранения активно внедряется в нашу жизнь, электронная медицинская карта уже доступна москвичам в мобильном приложении. Сегодня востребованность сервиса подтверждают цифры - с момента запуска мобильной версии 113 тысяч москвичей оформили доступ к электронной медкарте. Доступ к ЭМК со смартфона - это удобно: чтобы записаться на прием к врачу, ознакомиться с результатами лабораторных, инструментальных исследований или данными прививочной карты ребенка, теперь достаточно просто открыть приложение и получить необходимую информацию в любом месте и в любое время.

Электронная медкарта стала доступна жителям столицы с 26 июня. В ее мобильной версии пользователи могут ознакомиться с протоколами осмотров врачей с 2017 года, результатами лабораторных исследований с 2019 года, результатами инструментальных исследований с 2020 года, выписками из стационаров с 2019 года, с данными прививочной карты ребенка и результатами анализов на коронавирусную инфекцию, сделанные после 20 апреля.

Медицинские документы из мобильного приложения можно скачать и отправить через электронную почту или мессенджеры. Кроме того, с помощью мобильного приложения можно следить за ключевыми показателями здоровья. Для этого в электронной медицинской карте как в мобильном приложении, так и на mos.ru есть раздел "Дневник здоровья". Москвичи могут самостоятельно вносить в него данные о температуре тела и уровне кислорода и сахара в крови, пульсе и артериальном давлении. А для пользователей, которые привыкли вести дневники здоровья в таких приложениях, как Apple Health и Google Fit, предусмотрена возможность автоматической загрузки данных в электронную медицинскую карту. Для этого нужно просто установить приложение "ЕМИАС Коннект" и дать согласие на отправку желаемых сведений в электронную медицинскую карту. При согласии пациента данные дневника здоровья будут доступны врачу в режиме реального времени.

Через мобильное приложение "ЕМИАС.ИНФО" москвичи могут записаться к врачу, на лабораторные исследования и процедуры по направлениям, просматривать выписанные рецепты и записи к специалистам, а также отменять и переносить их. Есть у пользователей и возможность настроить уведомления о предстоящих посещениях врача - чтобы точно не забыть о приеме, а также включить оповещение об открытии записи к специалисту - это позволит выбрать удобную дату и время приема. Талон печатать не нужно - достаточно открыть запись в приложении.