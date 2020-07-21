23 тысячи пассажиров перевезли автобусы "КМ" на юго-западе столицы

С введением ограничений в работе станций метро на Сокольнической линии компенсационные автобусы "КМ" Мосгортранса перевезли более 22,7 тысячи пассажиров. Об этом сообщила пресс-служба Мосгортранса.

По данным компании, компенсационный маршрут связывает станции "Саларьево" и "Коммунарка" и проходит возле метро "Филатов Луг", "Прокшино" и "Ольховая". На линии курсируют до 40 низкопольных автобусов большой и особо большой вместимости. В районе этих станций метро работают сотрудники Мосгортранса - они помогают пассажирам ориентироваться возле остановок компенсационных автобусов.

Напомним, что особый график работы (полное закрытие в выходные дни и работа в будни до 23.00) станции "Саларьево", "Коммунарка", "Филатов Луг", "Прокшино", "Ольховая" продлится с 14 июля по 19 августа. В это время Мосгортранс будет перевозить пассажиров на компенсационных автобусах.