Архитектор: Москва нуждается в реализации проекта Юго-Восточной хорды

Москва нуждается в строительстве Юго-Восточной хорды - этот проект позволит улучшить связанность районов столицы и облегчит передвижение по городу на автомобиле. Об этом заявил архитектор, один из авторов проекта Московского центрального кольца Тимур Башкаев.

"Вполне очевидно, что хорда увеличит связанность территорий в Москве, чего не хватает городу. Этот проект был необходим, и хорошо, что он реализуется", - цитирует эксперта агентство городских новостей "Москва".

Башкаев отметил, что в современных мегаполисах упор обычно делается на развитии общественного транспорта, но забывать об инфраструктуре для личного транспорта тоже нельзя.

Напомним, Юго-Восточная хорда протянется на 36 км и соединит 22 района Москвы с населением около 2,5 млн человек. Альтернатив хорде, позволяющих улучшить дорожную ситуацию между шоссе Энтузиастов и Варшавским шоссе, нет.