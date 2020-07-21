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21.07.2020 09:15
Рубрика: Культура

Более 10 млн изданий подключено к единой библиотечной системе Москвы

Текст: Любовь Проценко

Как рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина, более 10 миллионов изданий подключено к единой автоматизированной библиотечной информационной системе столицы. Это газеты, журналы, научная, профессиональная и художественная литература. Их можно почитать в читальном зале, а можно взять домой.

Подключено же к этой системе, внедряемой Департаментом информационных технологий вместе с Департаментом культуры, уже 411 из 440 библиотек. Наталья Сергунина рассказала:

- Эта система позволяет брать книги, периодику и другие издания по единому читательскому билету или карте москвича. Регистрироваться в каждой конкретной библиотеке теперь не нужно. Многие горожане уже активно пользуются такой возможностью.

Москвичи получили почти 390 тысяч единых читательских билетов. Лишь в этом году по ним было выдано более 3 миллионов изданий.

В столичных библиотеках есть по-настоящему уникальные издания. Например, в читальном зале библиотеки №60 имени О.Э. Мандельштама имеется учебник новой истории авторства Роберта Виппера 1908 года издания. В библиотеке № 209 имени А.Н. Толстого - репринтное издание произведения Тита Ливия "История Рима от основания города" - одного из самых известных и фундаментальных трудов по истории Древнего Рима.

Любителям музыки доступен в библиотеке N 48 сборник произведений для клавира Иоганна Баха (многие сочинения, включенные в него, были опубликованы в нашей стране впервые).

Любое издание легко найти благодаря имеющемуся электронному каталогу изданий.

Справка "РГ"

Как получить единый читательский билет (ЕЧБ)

Единый читательский билет в Москве - это пластиковая карта со штрихкодом и уникальным 13-значным номером. При его считывании библиотекарь видит всю необходимую информацию о владельце: фамилию, имя и отчество, контакты (телефон и/или адрес электронной почты), а также книги, которые за ним числятся.

Чтобы получить ЕЧБ, нужно прийти в библиотеку с паспортом. Единый читательский билет могут оформить не только взрослые москвичи, но и дети. Для этого родитель (или официальный представитель) должен прийти в библиотеку вместе с ребенком и предъявить свой паспорт. Читатели не смогут получать по детскому читательскому билету издания, возрастная маркировка которых превышает возраст ребенка - владельца карты. Оформление электронной карты занимает не более 10 минут.

В качестве единого читательского билета москвичи могут так же использовать и свою социальную карту.

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